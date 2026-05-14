Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor

Japonya hükümetinin, yükselen enerji maliyetlerinin hanehalkı üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla ek bir bütçe paketi hazırladığı bildirildi. İki hükümet kaynağına göre bu adım, ülkenin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Başbakan Takaichi’nin, 2026 Haziran ortasında Fransa’da düzenlenecek G7 Zirvesi’nde ek bütçe planına ilişkin nihai değerlendirmesini yapması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 09:07

Planlanan ek bütçenin, Mart 2027'de sona erecek mali yıl için ayrılan 1 trilyon yenlik yedek ödeneklerin üzerine inşa edilecek ek bir rezerv fon şeklinde olması öngörülüyor. Hükümet, özellikle yaz aylarında yükselmesi beklenen benzin ve elektrik fiyatlarının tüketici üzerindeki etkisini sınırlamayı amaçlıyor. Ancak bütçenin toplam büyüklüğüne ilişkin net bir rakam henüz paylaşılmış değil.

Japonya halihazırda benzin fiyatlarını sübvansiyonlarla kontrol altında tutuyor. Ancak İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilimin petrol arzına yönelik riskleri artırması, hem iktidar hem muhalefet kanadında yeni destek paketleri çağrılarını güçlendirdi. Hükümetin, elektrik ve doğal gaz sübvansiyonlarını yeniden devreye almak için mevcut fonları kullanmayı da değerlendirdiği belirtiliyor.

EK BÜTÇE TAHVİL PİYASASINDA BASKI YARATIYOR

Piyasalarda, ek bütçenin finansmanı için artacak borçlanma ihtiyacı endişe yaratıyor. Bu beklentiyle Japonya devlet tahvili getirileri özellikle uzun vadeli (30 ve 40 yıl vadeli) tahvillerde yükseliş gösterdi. Nisan ayında yürürlüğe giren 122 trilyon yenlik rekor bütçenin üzerine yeni harcamaların eklenmesi, mali disiplinin zayıflayabileceği endişelerini artırıyor.

Mizuho Araştırma Enstitüsü kıdemli ekonomisti Saisuke Sakai, hedefli harcamalarla bütçenin birkaç trilyon yenle sınırlı kalabileceğini, ancak 10 trilyon yen seviyesine ulaşması halinde piyasa algısının belirgin şekilde değişebileceğini ve uzun vadeli tahvil getirilerinde sert yükselişlerin görülebileceğini ifade etti. OECD ise Japonya'ya, ek bütçe kullanımını yalnızca büyük ölçekli ekonomik şoklarla sınırlaması yönünde çağrıda bulundu.

BOJ'DAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Mali genişleme tartışmaları sürerken, Japonya Merkez Bankası (BOJ) cephesinden de sıkılaşma sinyalleri gelmeye devam ediyor. BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Kazuyuki Masu, ekonomik görünümde belirgin bir yavaşlama olmadığı sürece faiz artışlarının mümkün olan en kısa sürede yapılmasının uygun olacağını söyledi.

Masu, nisan ayındaki toplantıda faiz oranının %0,75'te sabit tutulması yönünde oy kullanmıştı. Öte yandan kurulun üç üyesi, faizlerin doğrudan %1 seviyesine çıkarılması gerektiğini savunarak farklı görüş bildirdi.

Masu ayrıca İran kaynaklı enerji şokunun geçici olabileceğini ancak dağıtım maliyetlerini artırarak kalıcı enflasyon baskısı yaratabileceğini ifade etti. Japonya'nın artık net bir enflasyonist sürece girdiğini vurgulayan Masu, zamanında politika adımlarının önemine dikkat çekti.

Japonya ekonomisi, artan enerji maliyetleri, genişleyici maliye politikası ve sıkılaşan para politikası arasında denge ararken; enflasyon ve kamu borcu üzerindeki baskının 2026 yılı boyunca ana ekonomik gündem olmaya devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

