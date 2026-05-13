Bakır fiyatları rekor seviyeye yaklaşıyor

BAKIR 14 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bakır fiyatları, küresel arz risklerindeki artışla birlikte ton başına 14 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, üst üste sekizinci işlem gününde de yükseliş kaydederek 14.196,50 dolar/ton seviyesine ulaştı. Bu seviye, Ocak ayında görülen 14.527,50 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın bulunuyor.

KÜRESEL ARZ ENDİŞELERİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Küresel piyasada artan arz riskleri, bakır fiyatlarındaki yükselişi destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Arz tarafındaki sıkışıklık, endüstriyel metallerde genel bir yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ÇİN TALEBİ GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'den gelen güçlü talep, fiyatların dirençli kalmasında etkili oluyor.

Ülkede elektrik şebekesi yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve yapay zekâ sektöründeki büyüme bakır talebini destekleyen başlıca alanlar olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Li Xuezhi, arz sorunları ile güçlü talebin birleşmesinin, özellikle İran savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle birlikte endüstriyel metallerde toparlanmayı desteklediğini belirtti.