CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da doğal gazda arz güvenliği uyarısı

Almanya'da doğal gazda arz güvenliği uyarısı

Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES), gelecek kış mevsiminin sert geçmesi durumunda ülkede doğal gazda ciddi arz güvenliği riski yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 13:10

INES tarafından yayımlanan rapora göre, mevcut piyasa koşullarının zorlayıcı etkisiyle depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde kalması, olası bir sert kış senaryosunda ihtiyacı karşılamaya yetmeyecek.

Raporda, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranının 1 Mayıs itibarıyla yüzde 26 seviyesinde bulunduğu ve bu oranın en son 2021/2022 enerji krizi döneminde görüldüğü kaydedildi.

INES raporunda, 2010'daki dondurucu sıcaklıkların referans alındığı "soğuk kış" senaryosuna göre, Almanya'nın 2027'nin ilk üç ayında toplam 20 teravatsaat arz açığıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Model hesaplamaları, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bazı günlerde günlük gaz tüketiminin yüzde 35'inden fazlasının karşılanamayacağını gösterdi.

INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, rezervlerin sadece kağıt üzerinde görülmesinin yeterli olmadığını, tesislerin fiziksel olarak da doldurulması gerektiğini vurguladı. Heinermann, "Geçtiğimiz kıştan edindiğimiz tecrübe, yüzde 76'lık bir doluluk oranının ancak hava koşullarının elverişli olması durumunda yeterli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER DOLUM MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Raporda ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gaz fiyatlarının yükseldiği belirtildi. Kış vadeli fiyatların yaz fiyatlarının altında kalması sebebiyle, şirketlerin depolama tesislerini doldurmak için yeterli ekonomik teşvike sahip olmadığına dikkat çekildi.

Öte yandan, Almanya'da 2025'te toplam gaz kullanımı, 2024'e kıyasla yüzde 6,9 artarak 910 teravatsaate yükseldi. Bu yıl ocak ayının soğuk geçmesi, depolardan çekilen gaz miktarını bir önceki aya göre 2 katına çıkarırken Mart 2026 itibarıyla depolardaki doluluk oranı yüzde 21'e kadar geriledi.

Analistler, yüksek seyreden fiyatların ve küresel jeopolitik gerilimlerin, gelecek kış mevsimine ilişkin belirsizliği artırdığını ifade ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’den İran petrolünün Çin’e satışına ilişkin 12 kişi ve kuruluşa yaptırım ABD'den İran petrolünün Çin'e satışına ilişkin 12 kişi ve kuruluşa yaptırım 12 Mayıs 2026 08:52
Hürmüz Boğazı krizi küresel piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, tahvil faizleri tırmandı Hürmüz Boğazı krizi küresel piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, tahvil faizleri tırmandı 12 Mayıs 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya geriledi 11 Mayıs 2026 16:47
Çin’den ithal enflasyon alarmı: Petrol fiyatları risk oluşturuyor Çin’den ithal enflasyon alarmı: Petrol fiyatları risk oluşturuyor 11 Mayıs 2026 16:46
Fransa’da hükümet akaryakıt fiyatlarına karşı yardımları genişletecek Fransa'da hükümet akaryakıt fiyatlarına karşı yardımları genişletecek 11 Mayıs 2026 15:31
Çin’de üretici enflasyonu Kovid sonrası en hızlı yükselişini kaydetti Çin'de üretici enflasyonu Kovid sonrası en hızlı yükselişini kaydetti 11 Mayıs 2026 14:13
Goldman Sachs’tan yuan tahmini: Trump-Şi Zirvesi Çin parasını güçlendirebilir Goldman Sachs’tan yuan tahmini: Trump-Şi Zirvesi Çin parasını güçlendirebilir 11 Mayıs 2026 13:35
AB, Suriye ile kapsamlı ticari ilişkileri yeniden başlatacak AB, Suriye ile kapsamlı ticari ilişkileri yeniden başlatacak 11 Mayıs 2026 13:32
İngiltere’den AB ile ile yeni dönem hamlesi: Ticaret ve güvenlikte yakınlaşma mesajı İngiltere’den AB ile ile yeni dönem hamlesi: Ticaret ve güvenlikte yakınlaşma mesajı 11 Mayıs 2026 13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Mayıs 2026 13:21
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 11 Mayıs 2026 10:56
Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya 11 Mayıs 2026 10:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.990,0800 Değişim 165,87 Son veri saati:
Düşük 14975,51 Yüksek 15141,38
Açılış
45,4018 Değişim 0,0667 Son veri saati:
Düşük 45,3341 Yüksek 45,4008
Açılış
53,3822 Değişim 0,1820 Son veri saati:
Düşük 53,3417 Yüksek 53,5237
Açılış
6.856,8520 Değişim 124,183 Son veri saati:
Düşük 6842,431 Yüksek 6966,614
Açılış
122,4321 Değişim 5,4009 Son veri saati:
Düşük 121,9215 Yüksek 127,3224
Açılış
BİST En Aktif Hisseler