Almanya'da doğal gazda arz güvenliği uyarısı

INES tarafından yayımlanan rapora göre, mevcut piyasa koşullarının zorlayıcı etkisiyle depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde kalması, olası bir sert kış senaryosunda ihtiyacı karşılamaya yetmeyecek.

Raporda, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranının 1 Mayıs itibarıyla yüzde 26 seviyesinde bulunduğu ve bu oranın en son 2021/2022 enerji krizi döneminde görüldüğü kaydedildi.

INES raporunda, 2010'daki dondurucu sıcaklıkların referans alındığı "soğuk kış" senaryosuna göre, Almanya'nın 2027'nin ilk üç ayında toplam 20 teravatsaat arz açığıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Model hesaplamaları, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bazı günlerde günlük gaz tüketiminin yüzde 35'inden fazlasının karşılanamayacağını gösterdi.

INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, rezervlerin sadece kağıt üzerinde görülmesinin yeterli olmadığını, tesislerin fiziksel olarak da doldurulması gerektiğini vurguladı. Heinermann, "Geçtiğimiz kıştan edindiğimiz tecrübe, yüzde 76'lık bir doluluk oranının ancak hava koşullarının elverişli olması durumunda yeterli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER DOLUM MALİYETİNİ ARTIRIYOR

Raporda ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gaz fiyatlarının yükseldiği belirtildi. Kış vadeli fiyatların yaz fiyatlarının altında kalması sebebiyle, şirketlerin depolama tesislerini doldurmak için yeterli ekonomik teşvike sahip olmadığına dikkat çekildi.

Öte yandan, Almanya'da 2025'te toplam gaz kullanımı, 2024'e kıyasla yüzde 6,9 artarak 910 teravatsaate yükseldi. Bu yıl ocak ayının soğuk geçmesi, depolardan çekilen gaz miktarını bir önceki aya göre 2 katına çıkarırken Mart 2026 itibarıyla depolardaki doluluk oranı yüzde 21'e kadar geriledi.

Analistler, yüksek seyreden fiyatların ve küresel jeopolitik gerilimlerin, gelecek kış mevsimine ilişkin belirsizliği artırdığını ifade ediyor.