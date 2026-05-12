CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den İran petrolünün Çin'e satışına ilişkin 12 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD'den İran petrolünün Çin'e satışına ilişkin 12 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Çin'e petrol satışı ve sevkiyatındaki rollerini gerekçe göstererek 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

AA

Oluşturma Tarihi 12 Mayıs 2026 08:52

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran petrolünü Çin'e satmasına ve sevk etmesine imkan veren 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun, petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla, ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin İran halkını desteklemek yerine, silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği iddia edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, İran'ı "terör eylemleri gerçekleştirmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak" için kullandığı finansal ağlardan izole etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya 11 Mayıs 2026 10:55
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 11 Mayıs 2026 10:13
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Mayıs 2026 10:03
Hindistan Başbakanı’ndan dikkat çeken çağrı: Bir yıl altın almayın Hindistan Başbakanı'ndan dikkat çeken çağrı: “Bir yıl altın almayın” 11 Mayıs 2026 09:51
Hindistan’dan yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve yerli tüketim çağrısı Hindistan'dan yakıt tüketiminin sınırlandırılması ve yerli tüketim çağrısı 11 Mayıs 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 11 Mayıs 2026 09:32
Norveç’te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde Norveç'te çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde 11 Mayıs 2026 09:30
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 11 Mayıs 2026 08:46
Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık Gelişen piyasalarda savaş ve küresel risklere rağmen güçlü dayanıklılık 11 Mayıs 2026 08:29
Trump, Çin’i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! Trump, Çin'i ziyaret edecek: Gündemde tarife artışları var! 11 Mayıs 2026 07:49
Çin’de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi 11 Mayıs 2026 07:46
ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... 11 Mayıs 2026 07:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.133,5400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 15133,54 Yüksek 15133,54
Açılış
45,4068 Değişim 0,0660 Son veri saati:
Düşük 45,3341 Yüksek 45,4001
Açılış
53,3771 Değişim 0,1587 Son veri saati:
Düşük 53,365 Yüksek 53,5237
Açılış
6.855,5190 Değişim 113,130 Son veri saati:
Düşük 6853,484 Yüksek 6966,614
Açılış
122,5459 Değişim 4,8349 Son veri saati:
Düşük 122,4875 Yüksek 127,3224
Açılış
BİST En Aktif Hisseler