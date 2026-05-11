CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi

Çin'de üretici fiyatları Orta Doğu savaşıyla yükseldi

Çin'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarındaki artış nisan ayında da devam etti.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 07:46

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, nisanda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Orta Doğu'da savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarındaki etkisi nisanda önceki aya kıyasla daha belirgin hale geldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, 2022'nin son çeyreğinden bu yana, 41 aydır süren gerilemenin ardından ilk kez martta yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşmüştü. Endeks bu yıl da ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 gerilemişti.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DA SÜRÜYOR

Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Tüketici fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, martta ise yüzde 1 artmıştı.

Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgunluğa girmişti. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı. Çin hükümeti, süregelen durgunluk nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini geçen yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİ, SAVAŞ NEDENİYLE KESİLMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı? Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı? 08 Mayıs 2026 09:29
Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor 08 Mayıs 2026 08:34
Trump’tan AB’ye 4 Temmuz’a kadar süre! Ticaret anlaşmasını yerine getirin Trump'tan AB'ye 4 Temmuz'a kadar süre! Ticaret anlaşmasını yerine getirin 08 Mayıs 2026 07:33
AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi AB-ABD ticaret anlaşmasında ilerleme: Von der Leyen, Trump görüşmesini değerlendirdi 08 Mayıs 2026 07:31
Trump’ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu Trump'ın küresel tarifeleri yasaya aykırı bulundu 08 Mayıs 2026 07:27
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 07 Mayıs 2026 16:52
Çin’in döviz rezervi 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervi 3 trilyon 410 milyar dolara ulaştı 07 Mayıs 2026 15:54
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 07 Mayıs 2026 15:49
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar martta geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta geriledi 07 Mayıs 2026 13:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 07 Mayıs 2026 13:18
ECB Üyesi Villeroy: Faiz kararları verilere göre şekillenmeli, önceden taahhüt verilemez ECB Üyesi Villeroy: Faiz kararları verilere göre şekillenmeli, önceden taahhüt verilemez 07 Mayıs 2026 12:01
Norveç Merkez Bankası’ndan 2023’ten bu yana ilk faiz artışı: Oran yüzde 4,25’e yükseltildi Norveç Merkez Bankası’ndan 2023’ten bu yana ilk faiz artışı: Oran yüzde 4,25’e yükseltildi 07 Mayıs 2026 11:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.062,6500 Değişim 233,63 Son veri saati:
Düşük 14933,47 Yüksek 15167,1
Açılış
45,3886 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,4158 Değişim 0,1507 Son veri saati:
Düşük 53,3702 Yüksek 53,5209
Açılış
6.811,7070 Değişim 68,173 Son veri saati:
Düşük 6811,058 Yüksek 6879,231
Açılış
117,2214 Değişim 3,7268 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 119,1352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler