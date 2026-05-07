CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 14.955,62 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,19 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.955,62 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 104,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,16 ile spor, en fazla değer kaybeden ise 2,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve enerji fiyatlarındaki düşüş risk iştahını artırsa da enerji maliyetlerinin piyasalar üzerindeki etkilerinin sürebileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de negatif seyreden Avrupa borsalarına karşın, genele yayılan alımlarla 15.000 seviyesinin üzerini test ettiği günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.100 ve 15.200 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 07 Mayıs 2026 08:48
ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak 06 Mayıs 2026 16:41
Tether 2026 ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar kar açıkladı Tether 2026 ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar kar açıkladı 06 Mayıs 2026 16:12
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı 06 Mayıs 2026 15:22
ECB ücret artışı tahminini düşürdü: Enflasyon endişesi azalıyor ECB ücret artışı tahminini düşürdü: Enflasyon endişesi azalıyor 06 Mayıs 2026 15:19
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri geriledi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri geriledi 06 Mayıs 2026 14:57
SpaceX’ten 119 milyar dolarlık dev çip yatırımı: Texas’ta 2 nanometre üretim tesisi kuruluyor SpaceX’ten 119 milyar dolarlık dev çip yatırımı: Texas’ta 2 nanometre üretim tesisi kuruluyor 06 Mayıs 2026 14:48
Rusya’nın petrol ve gaz gelirleri yükseldi Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri yükseldi 06 Mayıs 2026 14:46
Rusya ekonomisinde daralma sinyali: Hizmet ve imalat PMI verileri zayıflığı gösteriyor Rusya ekonomisinde daralma sinyali: Hizmet ve imalat PMI verileri zayıflığı gösteriyor 06 Mayıs 2026 14:09
Rusya döviz ve altın alımlarına yeniden başlıyor: Petrol gelirleri etkili oldu Rusya döviz ve altın alımlarına yeniden başlıyor: Petrol gelirleri etkili oldu 06 Mayıs 2026 13:19
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları martta yükseldi: Aylık artış yüzde 3,4’e ulaştı Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları martta yükseldi: Aylık artış yüzde 3,4’e ulaştı 06 Mayıs 2026 13:17
Fed’de sürpriz senaryo: Faiz indirimi yerine artış beklentisi güçleniyor Fed’de sürpriz senaryo: Faiz indirimi yerine artış beklentisi güçleniyor 06 Mayıs 2026 10:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.946,0500 Değişim 121,1 Son veri saati:
Düşük 14909,8 Yüksek 15030,9
Açılış
45,2478 Değişim 0,0362 Son veri saati:
Düşük 45,2129 Yüksek 45,2491
Açılış
53,4213 Değişim 0,2646 Son veri saati:
Düşük 53,1522 Yüksek 53,4168
Açılış
6.878,5250 Değişim 101,627 Son veri saati:
Düşük 6814,198 Yüksek 6915,825
Açılış
116,9182 Değişim 5,0294 Son veri saati:
Düşük 112,0042 Yüksek 117,0336
Açılış
BİST En Aktif Hisseler