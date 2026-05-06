CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB ücret artışı tahminini düşürdü: Enflasyon endişesi azalıyor

ECB ücret artışı tahminini düşürdü: Enflasyon endişesi azalıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), toplu sözleşmeler kapsamında bu yıl yapılacak ücret artışlarının ortalama yüzde 2,6 olacağını öngördü.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 15:19

ECB tarafından yayımlanan ücret gelişim göstergesine göre, toplu sözleşmelerle bu yıl çalışanlar ortalama yüzde 2,6 oranında zam alacak. Bu oran, mart sonunda paylaşılan öngörüde de aynı seviyedeydi.

Katılımcı ülkelerdeki çalışanların yüzde 51,3'ünü kapsayan veriler ışığında öngörülen bu oranın geçen aya göre değişmemiş olması, bölgede enflasyon endişelerinin bir miktar hafiflediği anlamına geliyor.

Toplu sözleşmeler kaynaklı ücret artışı 2025'te yüzde 3,2 olarak öngörülmüştü.

ECB yetkilileri, şirketlerin Orta Doğu'daki savaş kaynaklı artan iş gücü maliyetlerini doğrudan tüketicilere yansıtması halinde, kontrol altına alınması güç bir ücret-fiyat sarmalının tetiklenebileceğini değerlendiriyor. Bu sebeple Banka, bir yandan yüksek enerji maliyetlerinin tüketici fiyatlarına ve ücret pazarlıklarına yansıma düzeyini yakından izlerken diğer yandan finans piyasaları, işletmeler ve hane halkının orta vadeli enflasyon beklentilerini titizlikle takip ediyor.

Bu iki temel gösterge, ECB'nin gelecek dönemde izleyeceği para politikası ve faiz kararları üzerinde belirleyici rol oynayacak.

Piyasa analistleri ve uzmanlar, ECB Yönetim Konseyi'nin haziran ayında yapacağı para politikası toplantısına odaklandı. Genel beklenti, Bankanın bu toplantıda ilk faiz artırımı kararını vereceği yönünde ağırlık kazanıyor.

FAİZ ARTIŞINA YEŞİL IŞIK

Bu arada, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri nedeniyle ECB Yönetim Konseyi üyeleri faiz artırımına yeşil ışık yakmaya başladı.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, yaptığı açıklamada, "Çatışma ne kadar uzun sürerse, para politikası müdahale etmediği takdirde enflasyonun yüksek kalma riski o kadar artacaktır." ifadesini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor 06 Mayıs 2026 09:23
BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı... BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı... 06 Mayıs 2026 09:23
ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi? ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi? 06 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı 06 Mayıs 2026 09:17
ABD’nin dış ticaret açığı martta arttı ABD'nin dış ticaret açığı martta arttı 05 Mayıs 2026 16:21
İngiltere’de uzun vadeli tahvil getirileri 30 yılın zirvesine yaklaştı İngiltere’de uzun vadeli tahvil getirileri 30 yılın zirvesine yaklaştı 05 Mayıs 2026 15:09
Almanya’da akaryakıt fiyatlarına vergi indirimi Almanya'da akaryakıt fiyatlarına vergi indirimi 05 Mayıs 2026 14:26
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Mayıs 2026 14:23
AB’den enerji uyarısı: 30 milyar euroluk ek fatura AB’den enerji uyarısı: 30 milyar euroluk ek fatura 05 Mayıs 2026 13:45
Asya borsalarında tatil nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalıyor Asya borsalarında tatil nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalıyor 05 Mayıs 2026 13:33
AB’den jet yakıtı uyarısı: Arz krizi hazırlığı başladı AB'den jet yakıtı uyarısı: Arz krizi hazırlığı başladı 05 Mayıs 2026 12:26
Rusya’da sıfır otomobil satışları yüzde 3,4 arttı Rusya'da sıfır otomobil satışları yüzde 3,4 arttı 05 Mayıs 2026 12:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.911,1700 Değişim 417,88 Son veri saati:
Düşük 14625,69 Yüksek 15043,57
Açılış
45,2187 Değişim 0,0316 Son veri saati:
Düşük 45,2066 Yüksek 45,2382
Açılış
53,1909 Değişim 0,4756 Son veri saati:
Düşük 52,9183 Yüksek 53,3939
Açılış
6.829,3230 Değişim 255,913 Son veri saati:
Düşük 6612,282 Yüksek 6868,195
Açılış
112,3055 Değişim 7,5155 Son veri saati:
Düşük 105,6818 Yüksek 113,1973
Açılış
BİST En Aktif Hisseler