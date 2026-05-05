Anasayfa Finans Ekonomi AB'den enerji uyarısı: 30 milyar euroluk ek fatura

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından bu yana AB ülkelerinin fosil yakıt ithalatı için 30 milyar euroyu aşan ek maliyetle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 13:45

Brüksel'de düzenlenen AB-Moldova enerji diyaloğunun ardından konuşan Jorgensen, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik dalgalanmaların enerji piyasalarında ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Mevcut tabloyun, bugüne kadar görülen en ağır enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Enerji bağımlılığının yalnızca ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik bir kırılganlık olduğuna dikkat çeken Jorgensen, arz güvenliğini sağlamak ve piyasalardaki dalgalanmaların etkisini azaltmak için farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

AB'nin özellikle jet yakıtı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı önlemler almaya başladığını aktaran Jorgensen, uzun vadede enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temiz enerji yatırımlarının artırılması ve piyasa entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmelerin doğal gaz üretimini de olumsuz etkilediğine değinen Jorgensen, altyapıya verilen zararların telafisinin zaman alacağını ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

