AB’den enerji uyarısı: 30 milyar euroluk ek fatura

Brüksel'de düzenlenen AB-Moldova enerji diyaloğunun ardından konuşan Jorgensen, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik dalgalanmaların enerji piyasalarında ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Mevcut tabloyun, bugüne kadar görülen en ağır enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Enerji bağımlılığının yalnızca ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik bir kırılganlık olduğuna dikkat çeken Jorgensen, arz güvenliğini sağlamak ve piyasalardaki dalgalanmaların etkisini azaltmak için farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

AB'nin özellikle jet yakıtı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı önlemler almaya başladığını aktaran Jorgensen, uzun vadede enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temiz enerji yatırımlarının artırılması ve piyasa entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmelerin doğal gaz üretimini de olumsuz etkilediğine değinen Jorgensen, altyapıya verilen zararların telafisinin zaman alacağını ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.