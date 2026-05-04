CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman otomotiv sektöründe güven geriledi

Alman otomotiv sektöründe güven geriledi

Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD’nin ek gümrük vergisi tehditlerinin gölgesinde mayıs ayında sert gerileme kaydetti.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 13:27

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisan ayında eksi 19 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, mayısta 4,8 puanlık düşüşle eksi 23,8 puana geriledi.

Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri sınırlı bir iyileşme gösterse de gelecek aylara ilişkin karamsarlık derinleşti. İş beklentileri endeksi, nisandaki eksi 15,3 seviyesinden eksi 30,7 puana keskin bir düşüş yaşadı.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv sektöründe ham madde ve ara malı eksikliğine dair sinyaller belirginleşmeye başladı.

Mart ayında temel ara ürünlerde eksiklik yaşayan şirketlerin oranı yüzde 1 seviyesindeyken nisan ayında bu rakam yüzde 9,3'e çıktı.

Sektörde çip üretimi, hava yastıkları, metal işleme ve batarya sızdırmazlık testleri gibi kritik alanlarda kullanılan helyum gazı, tedarik krizinin merkezinde yer alıyor.

Alman Maden Kaynakları Ajansı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) helyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Katar'dan karşılarken olası bir kesintide başvurulabilecek alternatif ithalat kaynakları oldukça kısıtlı.

Buna ek olarak, İran merkezli krizin oluşturduğu belirsizlik hem şirketler hem de hane halkı nezdinde beklentileri aşağı çekiyor.

Ifo, artan enerji maliyetleriyle birleşen güvensizlik ortamının, tüketicilerde yeni otomobil alımına yönelik ciddi bir isteksizliğe yol açabileceğini öngördü.

"SAVAŞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ ÜZERİNDE EK BASKI OLUŞTURUYOR"

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "İran krizi, halihazırda zayıf bir dönemden geçen otomotiv endüstrisi üzerinde ek bir baskı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Wölfl, söz konusu krizin otomotiv üretiminde kritik rol oynayan helyum gazının tedarik zincirini bozduğunu belirterek, "Helyum, hem doğrudan üretimde hem de dolaylı yan sanayi süreçlerinde vazgeçilmez bir yere sahip." uyarısında bulundu.

ABD'DEN EK VERGİ

Öte yandan, Alman otomotiv sektörü üzerindeki baskı, cuma gününden itibaren yeni bir boyut kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergilerinin bu hafta yüzde 15'ten 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ek vergilerin halihazırda zorlu bir süreçten geçen Alman ve Avrupa otomotiv sektörü için devasa maliyetler doğuracağını ifade etti.

Müller, söz konusu vergi artışının sadece üreticileri değil, aynı zamanda ABD'li tüketicileri de olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 30 Nisan 2026 16:19
ABD’de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı 30 Nisan 2026 16:12
ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde 30 Nisan 2026 16:00
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü 30 Nisan 2026 15:52
Japonya açıkladı: ABD’den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı Japonya açıkladı: ABD'den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı 30 Nisan 2026 15:33
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Nisan 2026 14:09
İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı 30 Nisan 2026 13:46
Avrupa’da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1’i risk altında Avrupa'da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1'i risk altında 30 Nisan 2026 13:41
Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi 30 Nisan 2026 13:39
Almanya’da perakende satışlar yüzde 2 geriledi Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi 30 Nisan 2026 11:49
Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek 30 Nisan 2026 11:14
Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı 30 Nisan 2026 11:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.393,4000 Değişim 166,64 Son veri saati:
Düşük 14377,93 Yüksek 14544,57
Açılış
45,2068 Değişim 0,0495 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,2021
Açılış
52,9506 Değişim 0,2197 Son veri saati:
Düşük 52,8774 Yüksek 53,0971
Açılış
6.603,7600 Değişim 130,853 Son veri saati:
Düşük 6602,59 Yüksek 6733,443
Açılış
106,2013 Değişim 4,3455 Son veri saati:
Düşük 106,1577 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler