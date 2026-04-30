Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı

İstihdam tarafında ise zayıflama eğilimi devam etti. Mart ayında Almanya'da çalışan sayısı bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak yaklaşık 45,52 milyon seviyesine geriledi. Mayıs 2025 ile Şubat 2026 arasındaki dönemde aylık ortalama istihdam kaybı 16 bin kişi olarak kaydedildi. 2026'nın ilk çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre toplam istihdam 61 bin kişi düştü.

Yıllık bazda da düşüş eğilimi sürdü. Mart 2026 itibarıyla istihdam, geçen yılın aynı dönemine göre 174 bin kişi azaldı ve bu gerileme Ağustos 2025'ten bu yana devam eden aşağı yönlü trendi teyit etti.

İşgücü anketi verilerine göre Mart 2026'da işsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 210 bin kişi artarak 1,84 milyona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken, mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış oran Şubat ayındaki yüzde 4,0 seviyesinde sabit kaldı.