Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi

Euro Bölgesi’nde enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Nisan ayında hız kazandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Mart ayında yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon oranı Nisan’da yüzde 3’e çıktı. Böylece enflasyon, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 13:39

Aylık bazda enflasyon artışı ise yüzde 1 olarak kaydedildi. Bir önceki ay bu oran yüzde 1,3 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Fiyat artışlarının detaylarına bakıldığında, en dikkat çekici yükseliş yüzde 10,9 ile enerji kaleminde görüldü. Enerjiyi yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Ülke bazında ise yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,5, İtalya'da yüzde 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,5 olarak ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Avrupa Parlamentosu’ndan talep: İsrail’le tüm ticaret yasaklanmalı Avrupa Parlamentosu'ndan talep: "İsrail'le tüm ticaret yasaklanmalı" 29 Nisan 2026 16:22
ABD’de mal ticareti açığı martta arttı ABD'de mal ticareti açığı martta arttı 29 Nisan 2026 16:17
ABD’de dayanıklı mal siparişleri martta arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta arttı 29 Nisan 2026 15:51
Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi 29 Nisan 2026 15:44
Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı 29 Nisan 2026 15:36
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi nisanda geriledi Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi nisanda geriledi 29 Nisan 2026 15:27
Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri 29 Nisan 2026 14:55
Rusya’dan kritik açıklama: OPEC+’tan ayrılacak mı? Rusya'dan kritik açıklama: OPEC+'tan ayrılacak mı? 29 Nisan 2026 14:49
Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü 29 Nisan 2026 14:48
İsveç’ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir İsveç'ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir 29 Nisan 2026 14:45
AB’den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı AB'den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı 29 Nisan 2026 14:44
Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü 29 Nisan 2026 14:09
