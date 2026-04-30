Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi

Aylık bazda enflasyon artışı ise yüzde 1 olarak kaydedildi. Bir önceki ay bu oran yüzde 1,3 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Fiyat artışlarının detaylarına bakıldığında, en dikkat çekici yükseliş yüzde 10,9 ile enerji kaleminde görüldü. Enerjiyi yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Ülke bazında ise yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,5, İtalya'da yüzde 2,9 ve İspanya'da yüzde 3,5 olarak ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.