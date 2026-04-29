CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de mal ticareti açığı martta arttı

ABD'de mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 87,9 milyar dolara ulaştı.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 16:17

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artışla 87,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde 87,5 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, şubat ayında 83,5 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı martta 5,2 milyar dolar artışla 211,5 milyar dolara, mal ithalatı da 9,6 milyar dolar yükselişle 299,3 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 1,4 artarak 932,8 milyar dolara çıktı.

Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,7 yükselerek 823,5 milyar dolar oldu.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.319,4500 Değişim 170,2 Son veri saati:
Düşük 14306 Yüksek 14476,2
Açılış
45,0717 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 45,0436 Yüksek 45,0738
Açılış
52,8891 Değişim 0,1867 Son veri saati:
Düşük 52,8109 Yüksek 52,9976
Açılış
6.593,7210 Değişim 97,999 Son veri saati:
Düşük 6581,998 Yüksek 6679,997
Açılış
104,8486 Değişim 2,9233 Son veri saati:
Düşük 104,2849 Yüksek 107,2082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler