Anasayfa Finans Ekonomi ABD Senatosu'ndan Trump'ın Küba yetkisini sınırlama girişimine ret!

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı olmaksızın Küba’ya yönelik askeri operasyonlarda ABD askerlerini kullanmasını sınırlandırmayı amaçlayan tasarıyı gündemine almadı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 09:42

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, söz konusu savaş yetkileri düzenlemesinin usul itirazı gerekçesiyle rafa kaldırılmasını 48'e karşı 51 oyla kabul etti. Kararın gerekçesinde, mevcut durumda ABD askerlerinin Küba ile doğrudan bir çatışma içinde olmamasına dikkat çekildi.

Oylama büyük ölçüde parti çizgisinde gerçekleşti. Demokrat Senatör John Fetterman, birçok Cumhuriyetçi ile birlikte "evet" oyu verirken; Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Rand Paul ise çoğunlukla Demokratlarla aynı yönde "hayır" oyu kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

