Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor

Brent petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, tahvil piyasasında olası sert satışlara karşı korunma amaçlı opsiyonlara talep bu hafta belirgin şekilde arttı. Bu yoğun ilgi, faiz oranlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Hafta içinde gerçekleştirilen büyük ölçekli bazı opsiyon işlemlerinin vadesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısının hemen ardından dolacak olması da dikkat çekiyor.

Artan kötümser beklentiler, Fed'in mevcut faiz oranlarını sabit tutması beklense bile, yüksek enerji fiyatları ve süregelen tedarik zinciri sorunları nedeniyle daha sıkı bir para politikası izleyebileceği riskini gündeme taşıyor. Charles Schwab sabit getirili menkul kıymetler strateji başkanı Collin Martin, piyasaları baskılayan unsurlar arasında kalıcı enflasyon, mali riskler ve küresel tahvil getirilerindeki yükselişi gösterdi. Martin'e göre, iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama görülmedikçe ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4'ün altına gerilemesinden ziyade yüzde 4,5 seviyesine yönelmesi daha olası.

Hafta başında yaklaşık 18 milyon dolarlık prim ödenerek uzun vadeli tahvil opsiyonlarında büyük bir pozisyon alındı. Bu yatırım, uzun vadeli faizlerin yüzde 5'i aşması halinde kazanç sağlamayı hedefliyor. Nitekim ABD 30 yıllık tahvil getirisi 27 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,97'ye ulaşırken, söz konusu pozisyon kısa sürede yaklaşık 8 milyon dolar kâr yazdı.

Öte yandan Avrupa tarafında da benzer bir tablo öne çıkıyor. Tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi 27 Mart'tan bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktı.