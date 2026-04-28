Fitch Ratings: Küresel sukuk piyasası jeopolitik risklere rağmen dayanıklılığını koruyor

Fitch Ratings’in yayımladığı son rapora göre, küresel sukuk piyasası ABD-İran gerilimi, sıkı finansman koşulları ve artan makroekonomik dalgalanmalara rağmen genel olarak dayanıklılığını sürdürdü. Kuruluş, derecelendirilen sukukların büyük kısmının yatırım yapılabilir seviyede kaldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 09:44

2026'nın ilk çeyreği itibarıyla yatırım yapılabilir notta bulunan sukukların oranı %81,9 olarak kaydedildi. Bu oran, 2025 yılında %82,5 seviyesindeydi. Sukukların ağırlıklı olarak "A" ve "BBB" kredi notu kategorilerinde yoğunlaştığı ifade edilirken, savaşın başlangıcından bu yana herhangi bir not indirimi ya da temerrüt yaşanmadığı vurgulandı.

Fitch, ihraççıların büyük bölümünün kredi görünümünün "durağan" olduğunu belirtirken, Körfez ülkeleri kaynaklı bazı sukuk ihraççılarının "Negatif İzleme" listesine alındığını açıkladı. Bu grubun toplam sukuk piyasasının yaklaşık %4'ünü oluşturduğu ve devam eden jeopolitik riskleri yansıttığı ifade edildi.

Fitch analisti Bashar Al Natoor, 2026'nın geri kalanında vadesi dolacak sukuk hacminin sınırlı olmasının kısa vadeli refinansman risklerini azalttığını söyledi. Ancak piyasa oynaklığı ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini de vurguladı.

Ayrıca Fitch, dolaşımdaki derecelendirilmiş sukuk sayısının 2026 ilk çeyrek sonunda ilk kez 300'ü aşmasının, piyasanın derinleştiğine işaret ettiğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme Piyasalar ECB’den bu hafta faiz artışı beklemiyor: Goldman Sachs’tan temkinli değerlendirme 27 Nisan 2026 11:29
Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı 27 Nisan 2026 11:01
ABD’de düşük maliyetli havayollarından 2,5 milyar dolarlık kurtarma paketi talebi ABD’de düşük maliyetli havayollarından 2,5 milyar dolarlık kurtarma paketi talebi 27 Nisan 2026 10:57
ABD’den Çin’in dev rafinerisi Hengli’ye İran bağlantılı yaptırım kararı ABD’den Çin’in dev rafinerisi Hengli’ye İran bağlantılı yaptırım kararı 27 Nisan 2026 10:45
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı 27 Nisan 2026 10:23
Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı 27 Nisan 2026 10:19
Nikel fiyatları arz kısıtları ve jeopolitik risklerle iki yılın zirvesine çıktı Nikel fiyatları arz kısıtları ve jeopolitik risklerle iki yılın zirvesine çıktı 27 Nisan 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Nisan 2026 10:14
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 27 Nisan 2026 09:30
Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış Çin sanayisinde zorlu koşullara rağmen güçlü artış 27 Nisan 2026 09:26
Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor? Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor? 27 Nisan 2026 09:12
Mısır’dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal! Mısır'dan AVM ve restoranların erken kapatılma kararına iptal! 27 Nisan 2026 09:10
