Anasayfa Finans Ekonomi Elon Musk’tan ABD ekonomisi için kritik uyarı: Ulusal borç krizi iflasa mı gidiyor?

Elon Musk, ABD’nin hızla artan ulusal borcu nedeniyle ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğunu belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Musk, bu tablonun sürdürülemez hale geldiğini ve ülkenin iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 09:12

Katıldığı bir yayında konuşan Musk, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin bu krizin aşılmasında kritik rol oynayacağını vurguladı. Teknolojik dönüşüm gerçekleşmezse ekonomik sorunların derinleşeceğini savunan Musk, mevcut gidişatın ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Güncel verilere göre ABD'nin ulusal borcu 38,5 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Kamu harcamalarının gelirleri aşması mali dengeler üzerindeki baskıyı artırırken, yalnızca 2026 mali yılında bütçede yüz milyarlarca dolarlık açık oluştu.

Musk ayrıca borç yükünün maliyetine dikkat çekerek, faiz ödemelerinin 1 trilyon dolarlık savunma bütçesini geride bıraktığını belirtti. Bu durumun kamu finansmanı üzerinde tarihi bir baskı yarattığını ifade etti.

Committee for a Responsible Federal Budget tarafından yayımlanan projeksiyonlara göre, faiz ödemelerinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Tahminler, bu kalemin 2032'de 1,5 trilyon doları, 2035'te ise 1,8 trilyon doları aşabileceğini gösteriyor.

Öte yandan Musk, doların satın alma gücündeki uzun vadeli düşüşe de dikkat çekti. Federal Reserve Bank of Minneapolis verilerine göre, 1970 yılında 100 doların sahip olduğu alım gücü, 2025 itibarıyla yaklaşık 12 dolar seviyesine geriledi.

Artan borç ve enflasyon baskısı, yatırımcıların da stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Uzmanlara göre, yapay zeka ve otomasyon gibi teknolojilerin üretkenliği artırma potansiyeli, bu tür yapısal ekonomik sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

