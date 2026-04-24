CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yatay seyirde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 10:04

Dün, yurt içi piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı. Çarşamba günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 14.335,49 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,20 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,23 ile madencilik oldu.

ABD–İran hattında müzakere sürecine ilişkin belirsizliğin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıması, küresel risk iştahını sınırlayan temel unsur olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.335,4900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14335,49 Yüksek 14335,49
Açılış
45,0285 Değişim 0,0956 Son veri saati:
Düşük 44,93 Yüksek 45,0256
Açılış
52,6334 Değişim 0,1154 Son veri saati:
Düşük 52,5438 Yüksek 52,6592
Açılış
6.760,8400 Değişim 76,449 Son veri saati:
Düşük 6740,309 Yüksek 6816,758
Açılış
107,3791 Değişim 2,4774 Son veri saati:
Düşük 107,3791 Yüksek 109,8565
Açılış
BİST En Aktif Hisseler