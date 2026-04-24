Japonya'da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu

Japonya’da enflasyon yeniden yükselişte: Enerji fiyatları etkili oldu

Japonya’da çekirdek enflasyon, İran’daki çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı belirsizlikle birlikte beş ay sonra ilk kez yeniden yükselişe geçti. Mart ayında açıklanan verilere göre çekirdek enflasyon yüzde 1,8’e çıktı.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 07:58

Hükümet tarafından yayımlanan resmi verilere göre, taze gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ekonomist beklentileriyle paralel şekilde yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 1,6 seviyesinin üzerinde yer aldı.

MANŞET ENFLASYON YÜKSELDİ ANCAK HEDEFİN ALTINDA KALDI

Ülkede genel enflasyon da artış gösterdi. Şubat ayında yüzde 1,3 olan manşet enflasyon, Mart'ta yüzde 1,5'e yükselerek üst üste ikinci ay Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin altında kaldı.

ENERJİ HARİÇ ENFLASYON GERİLEDİ

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan "çekirdek-çekirdek" enflasyon ise düşüş eğilimini sürdürdü. Bu oran Şubat'taki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,4'e gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

HÜKÜMETTEN YAKIT FİYATLARINA MÜDAHALE PLANI

Artan enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki baskısını azaltmak isteyen Japonya hükümeti, özellikle yakıt fiyatlarını dengelemeye yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarını sınırlamaya yönelik düzenlemeler gündemde.

Başbakan Sanae Takaichi yönetimi ayrıca petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini azaltmak için stratejik ham petrol rezervlerinden satış yapmaya başladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

