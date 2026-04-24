Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor

Almanya'da ekonomik güven, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle keskin bir düşüş gösterdi. Münih merkezli Ifo Enstitüsü'nün verilerine göre, şirketlerin önümüzdeki altı aya ilişkin beklentilerini yansıtan endeks Nisan ayında 83,3 puana indi. Mart ayında 85,9 olarak revize edilen endeks için piyasa beklentisi 85,5 seviyesindeydi.

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, tabloya ilişkin değerlendirmesinde şirketlerin gelecek döneme dair çok daha karamsar bir tutum sergilediğini belirterek, Alman ekonomisinin İran krizinden ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Mevcut koşulları ölçen ayrı endekste de beklentilerin ötesinde bozulma görülmesi, sıkıntının yalnızca beklentilerle sınırlı kalmadığını, reel faaliyetlere de yansıdığını gösterdi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Hafta başında S&P Global tarafından açıklanan PMI verilerinin özel sektörde daralmaya işaret etmesinin ardından, Ifo verileri de olumsuz tabloyu pekiştirdi. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümet, artan enerji maliyetlerinin etkisiyle 2026 yılı büyüme tahminini %0,5 seviyesine kadar indirdi.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükseliş, savaş kaynaklı etkilerle birlikte ekonomide beklenen canlanmayı sınırlayan önemli bir unsur haline geldi. Altyapı ve savunma harcamalarıyla desteklenmesi planlanan büyüme ivmesi, enerji maliyetlerinin baskısı altında kalıyor.

DESTEK PAKETİ YETERSİZ BULUNUYOR

Hükümet, yükselen yakıt maliyetlerinin etkisini hafifletmek amacıyla 1,6 milyar euro (1,9 milyar dolar) tutarında bir destek paketi duyurdu. Ancak iş dünyası temsilcileri, bu adımın mevcut koşullar karşısında yeterli olmadığını dile getiriyor.

Enerji fiyatlarındaki artış, Almanya başta olmak üzere Euro Bölgesi genelinde enflasyonu yeniden yukarı yönlü baskılarken, Avrupa Merkez Bankası'nın politika alanını da daraltıyor. Piyasalarda, bankanın yıl içinde iki kez faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda faizlerin sabit tutulması ancak daha sıkı bir söylemin benimsenmesi öngörülüyor.