BoE’nin nisan toplantısında faizleri sabit bırakması bekleniyor

İngiltere'de enflasyonun mart ayında yüzde 3,0'dan yüzde 3,3'e çıkmasına karşın, Hargreaves Lansdown yatırım direktörü Emma Wall, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) 30 Nisan'daki toplantıda faiz oranlarını yüzde 3,75 düzeyinde sabit tutmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Wall, nisan ayında da enflasyonun yüksek seyretmesinin beklendiğini vurgulayarak, "Piyasalar bu yıl içinde bir faiz artışı olasılığını fiyatlıyor ancak bizim temel beklentimiz, çatışma sürdüğü sürece BOE'nin faizleri sabit bırakacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların fiyatlamalarına göre, nisan ayı toplantısında çeyrek puanlık bir faiz artışı ihtimali yalnızca yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlara göre, mevcut enflasyon görünümü ve ekonomik belirsizlikler BOE'nin temkinli duruşunu sürdürmesine neden olabilir.