ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalarak 405 milyon varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalışla 228 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 11-17 Nisan haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 585 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 787 bin varil artışla 6 milyon 78 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 427 bin varil azalışla 4 milyon 798 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.