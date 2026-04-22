Endonezya, Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almayı planlıyor

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Sadewa, başkent Cakarta'da düzenlenen bir sempozyumdaki konuşmasında, hükümetin Malakka Boğazı'na ilişkin planlarını ele aldı.

Sadewa, "Küresel ticaret ve enerjinin kilit bir güzergahı üzerindeyiz fakat Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmıyor." dedi.

Boğazdan geçen gemilere komşu ülkelerle koordinasyon içinde ücret sistemi getirmeyi değerlendirdiklerini belirten Sadewa, bu planın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ülkeyi küresel ticarette önemli bir aktör haline getirmeye yönelik direktifiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Sadewa, planın henüz ilk aşamalarda olduğunu, kıyıdaş ülkelerle anlaşmaya varılmasının zorluğu ve olası tepkiler göz önüne alındığında yakın zamanda uygulanmasının muhtemel olmadığını ifade etti.

SİNGAPUR "ÜCRET İSTENMESİNE YÖNELİK HİÇBİR ÇABAYA KATILMAYACAĞINI" AÇIKLADI

Öte yandan, Singapur'dan, Malakka Boğazı'ndan geçişlere ilişkin farklı yönde bir açıklama geldi.

CNBC televizyonunun haberine göre, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, kanalın ülkedeki bir etkinliğinde, Orta Doğu'daki savaşın sulardaki kritik geçiş noktalarının önemini gösterdiğini belirtti.

Balakrishnan, "Geçiş hakkı herkes için garanti edilmiştir. Bizim bölgemizde kapatma, engelleme ya da ücret istenmesine yönelik hiçbir çabaya katılmayacağız." ifadesini kullandı.

Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayarak Orta Doğu'daki tedarikçiler ve Asya'daki alıcılar arasında en kısa deniz yolunu oluşturan Malakka Boğazı, Endonezya, Malezya ve Singapur arasında yer alıyor.

Boğaz, petrol transit hacmi açısından dünyadaki en büyük dar geçit olarak stratejik önem arz ediyor.