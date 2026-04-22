CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya 2026 büyüme tahminini düşürdü: Enerji fiyatları ve İran Savaşı ekonomiyi zorluyor

Almanya 2026 büyüme tahminini düşürdü: Enerji fiyatları ve İran Savaşı ekonomiyi zorluyor

Almanya hükümeti, artan enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 16:06

Son Güncelleme Tarihi 22 Nisan 2026 16:20

Almanya, küresel jeopolitik risklerin ekonomik etkilerinin derinleşmesiyle büyüme tahminlerini aşağı çekti. Hükümet, İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının sanayi ve hanehalkı üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle 2026 yılına ilişkin büyüme öngörüsünü yarıya indirdi.

Berlin'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin beklendiği bildirildi. Ocak ayında paylaşılan önceki tahmin ise yüzde 1 seviyesindeydi. Ayrıca 2027 yılı için büyüme tahmini de yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a düşürüldü.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, değerlendirmesinde ekonomik toparlanmanın dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle yeniden sekteye uğradığını belirtti. Reiche, İran'daki savaşın enerji ve emtia fiyatlarını yukarı çektiğini, bunun da hem tüketiciler hem de üreticiler için maliyet baskısını artırdığını ifade etti.

Almanya ekonomisi son dönemde yalnızca enerji maliyetleriyle değil, aynı zamanda küresel ticaretteki gelişmelerle de karşı karşıya. ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve özellikle otomotiv sektöründe Çinli firmaların artan rekabet gücü, ülkenin ihracat performansını zayıflatıyor.

Enflasyon tarafında da yukarı yönlü riskler dikkat çekiyor. Bakanlık, tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 2,8 artmasını bekliyor. Bu görünüm, Avrupa Merkez Bankası'nın yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), kısa süre önce küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederek İran savaşının uzaması halinde dünya ekonomisinin durgunluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Genel tablo, Almanya ekonomisinin dış şoklara karşı kırılganlığının sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde büyüme görünümünün temkinli seyredebileceğini ortaya koyuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.263,3900 Değişim 254,90 Son veri saati:
Düşük 14243,57 Yüksek 14498,47
Açılış
44,9318 Değişim 0,0512 Son veri saati:
Düşük 44,8793 Yüksek 44,9305
Açılış
52,696 Değişim 0,1707 Son veri saati:
Düşük 52,6702 Yüksek 52,8409
Açılış
6.849,1490 Değişim 82,262 Son veri saati:
Düşük 6811,183 Yüksek 6893,445
Açılış
112,2252 Değişim 3,0224 Son veri saati:
Düşük 110,6539 Yüksek 113,6763
Açılış
BİST En Aktif Hisseler