New York borsası müzakere öncesi yükselişle başladı

New York borsası, yapay zekaya yönelik iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının jeopolitik endişeleri dengelemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,50 artışla 49.688,37 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.122,64 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,25 yükselişle 24.465,33 puana çıktı.

ABD ile İsrail-İran hattındaki gerilim ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler piyasalar üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'ye yaptığı açıklamada İran ile "çok iyi bir anlaşma" yapılabileceğini düşündüğünü ifade etti. Anlaşma sağlanmaması durumunda İran'a yönelik baskının sürebileceğini de belirtti.

Öte yandan yapay zekâ sektörüne yönelik artan iyimserlik, jeopolitik riskleri kısmen dengeledi. Amazon'un yapay zekâ şirketi Anthropic'e toplam 25 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Bilanço sezonunda ise UnitedHealth'in güçlü finansal sonuçları dikkat çekti. Şirketin ilk çeyrek kârının beklentileri aşmasının ardından hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD'de mart ayı perakende satışları yüzde 1,7 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Ayrıca yatırımcıların odağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un Senato'daki komite görüşmesi yer alıyor. Warsh'un açıklamalarının piyasalarda yakından takip edilmesi bekleniyor.