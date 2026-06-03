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ABD’den yeni gümrük vergisi planı: Türkiye de ek tarifeler kapsamına alındı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma ile üretildiği öne sürülen ürünlere yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, önemli ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanmasını gündeme getirdi. Hazırlanan taslak düzenlemede Türkiye de ek tarifelerle karşı karşıya kalabilecek ülkeler arasında yer aldı.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2026 09:04

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından açıklanan öneriye göre, Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık'tan ithal edilen ürünlere yüzde 10; Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen mallara ise yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanması planlanıyor. Türkiye'nin de yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen oranlardaki tarifelerden etkilenebileceği belirtiliyor.

Trump yönetimi, daha önce yargı kararıyla iptal edilen ülke bazlı gümrük vergilerini farklı bir hukuki dayanakla yeniden devreye almayı amaçlıyor. Söz konusu tarifeler, 1974 Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda hazırlandı.

Yeni vergiler kısa vadede yürürlüğe girmeyecek. Düzenlemenin nihai hale gelmesi için kamuoyu görüşleri ve değerlendirme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Yazılı görüşlerin 6 Temmuz'a kadar kabul edileceği, kamu duruşmalarının ise 7 Temmuz'da başlayacağı ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlerin Amerikan çalışanları açısından haksız rekabete yol açtığını savunarak, bu uygulamalara karşı daha sert önlemler alınacağını söyledi.

Öte yandan bazı ürünlerin yeni tarifelerden muaf tutulması öngörülüyor. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi belirli gıda ürünlerinin yanı sıra, halihazırda farklı vergi düzenlemelerine tabi olan bazı metaller, yakıtlar ve kimyasal ürünler kapsam dışında bırakılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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