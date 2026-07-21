CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi: İthalatta indirimli tarife dönemi

ABD'den alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi: İthalatta indirimli tarife dönemi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yapılan alüminyum ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini azaltmak ve yerli alüminyum sektörüne yatırımları artırmak amacıyla yeni bir başkanlık bildirisi imzaladı.

ABD’den alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi: İthalatta indirimli tarife dönemi

Oluşturma Tarihi 21 Temmuz 2026 08:33

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında ABD Ticaret Bakanlığına, ülkede yeni alüminyum izabe tesisleri kuracak, mevcut tesislerin kapasitesini artıracak veya modernizasyon yatırımı gerçekleştirecek şirketlere yönelik özel bir teşvik programı hazırlama yetkisi verildiği belirtildi.

Teşvik programından yararlanmak isteyen şirketlerin, üretim faaliyetlerini ABD'ye taşıyacaklarına ilişkin ayrıntılı planlarını Ticaret Bakanlığına sunmaları gerekecek.

Bakanlık tarafından uygun bulunan projeler kapsamında şirketler, taahhüt ettikleri miktardaki birincil alüminyum ithalatını, normal şartlarda uygulanan 232. Bölüm kapsamındaki gümrük vergisinin yarısı oranında indirimli tarife ile gerçekleştirebilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, onaylanan üretim taşıma planlarının hayata geçirilme sürecini düzenli olarak takip edecek ve denetleyecek.

Şirketlerin belirlenen yatırım ve üretim taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ise sağlanan gümrük vergisi avantajları askıya alınabilecek veya geriye dönük olarak iptal edilebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya federal bütçe harcama planını 1 trilyon ruble artırdı Rusya federal bütçe harcama planını 1 trilyon ruble artırdı 16 Temmuz 2026 13:03
AB’nin dış ticaret açığı mayısta arttı! AB'nin dış ticaret açığı mayısta arttı! 16 Temmuz 2026 13:00
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 16 Temmuz 2026 10:43
Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi Asya borsaları karışık: Teknoloji hisseleri sert geriledi 16 Temmuz 2026 10:04
BIST 100 düşüşle açıldı: 14 bin 29 puandan başladı BIST 100 düşüşle açıldı: 14 bin 29 puandan başladı 16 Temmuz 2026 10:02
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor: İran gerilimi piyasaları etkiliyor Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükselişini sürdürüyor: İran gerilimi piyasaları etkiliyor 16 Temmuz 2026 09:37
İngiltere ekonomisi Mayıs’ta büyüdü İngiltere ekonomisi Mayıs'ta büyüdü 16 Temmuz 2026 09:31
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Temmuz 2026 09:29
Piyasalar Fed kararını bekliyor: ABD enflasyon verileri sonrası gözler faiz artırımında! Piyasalar Fed kararını bekliyor: ABD enflasyon verileri sonrası gözler faiz artırımında! 16 Temmuz 2026 09:07
Bitcoin 65 bin dolar seviyesinin altına düştü: Fed beklentileri kripto piyasasını baskılıyor Bitcoin 65 bin dolar seviyesinin altına düştü: Fed beklentileri kripto piyasasını baskılıyor 16 Temmuz 2026 08:55
Güney Kore Merkez Bankası 3,5 yıl sonra faiz artırdı: Politika faizi yüzde 2,75’e çıktı Güney Kore Merkez Bankası 3,5 yıl sonra faiz artırdı: Politika faizi yüzde 2,75’e çıktı 16 Temmuz 2026 08:51
Rusya’nın tahıl ihracatı arttı Rusya'nın tahıl ihracatı arttı 16 Temmuz 2026 08:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.070,9800 Değişim 283,47 Son veri saati:
Düşük 13910,52 Yüksek 14193,99
Açılış
47,2084 Değişim 0,0633 Son veri saati:
Düşük 47,1464 Yüksek 47,2097
Açılış
53,946 Değişim 0,1330 Son veri saati:
Düşük 53,8044 Yüksek 53,9374
Açılış
6.146,1450 Değişim 83,441 Son veri saati:
Düşük 6068,088 Yüksek 6151,529
Açılış
87,8473 Değişim 2,7870 Son veri saati:
Düşük 85,1782 Yüksek 87,9652
Açılış
BİST En Aktif Hisseler