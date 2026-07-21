ABD’den alüminyum sektörüne yeni teşvik hamlesi: İthalatta indirimli tarife dönemi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, düzenleme kapsamında ABD Ticaret Bakanlığına, ülkede yeni alüminyum izabe tesisleri kuracak, mevcut tesislerin kapasitesini artıracak veya modernizasyon yatırımı gerçekleştirecek şirketlere yönelik özel bir teşvik programı hazırlama yetkisi verildiği belirtildi.

Teşvik programından yararlanmak isteyen şirketlerin, üretim faaliyetlerini ABD'ye taşıyacaklarına ilişkin ayrıntılı planlarını Ticaret Bakanlığına sunmaları gerekecek.

Bakanlık tarafından uygun bulunan projeler kapsamında şirketler, taahhüt ettikleri miktardaki birincil alüminyum ithalatını, normal şartlarda uygulanan 232. Bölüm kapsamındaki gümrük vergisinin yarısı oranında indirimli tarife ile gerçekleştirebilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, onaylanan üretim taşıma planlarının hayata geçirilme sürecini düzenli olarak takip edecek ve denetleyecek.

Şirketlerin belirlenen yatırım ve üretim taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ise sağlanan gümrük vergisi avantajları askıya alınabilecek veya geriye dönük olarak iptal edilebilecek.