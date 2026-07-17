Avro Bölgesi’nde yükseliş serisi sona erdi! Enflasyon yüzde 2,8’e geriledi!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında yüzde 3,2 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,8'e gerileyerek beklentilere paralel şekilde teyit edildi.

Verilerle birlikte Avro Bölgesi'nde ocak ayından bu yana devam eden yıllık enflasyondaki yükseliş eğilimi de sona ermiş oldu.

AYLIK ENFLASYON EKSİYE DÖNDÜ

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 geriledi. Aynı dönemde enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesine düştü.

Çekirdek enflasyondaki gerileme, fiyat baskılarının kademeli olarak zayıfladığına işaret etti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Haziran ayında enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,5 ile enerji ürünlerinde kaydedildi.

Enerjiyi yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

ECB'NİN HEDEFİ YÜZDE 2 ENFLASYON

Avrupa Merkez Bankası (ECB), fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Avro Bölgesi'nde uzun vadeli enflasyonu yüzde 2 seviyesinde tutmayı hedefliyor. Haziran verileri, enflasyonda aşağı yönlü seyrin yeniden güç kazandığına işaret ederken, gelecek dönemde ECB'nin para politikası kararları açısından da yakından takip edilecek.