CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi JPMorgan'da yapay zeka dönüşümü: Bazı birimlerde kadrolar yüzde 40 azaldı

JPMorgan'da yapay zeka dönüşümü: Bazı birimlerde kadrolar yüzde 40 azaldı

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yapay zekânın yoğun olarak kullanıldığı bazı birimlerde personel ihtiyacının yüzde 30 ila 40 oranında azaldığını açıkladı. Banka, etkilenen çalışanların büyük bölümünün işten çıkarılmak yerine kurum içinde farklı pozisyonlara yönlendirildiğini bildirdi.

JPMorgan’da yapay zeka dönüşümü: Bazı birimlerde kadrolar yüzde 40 azaldı

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2026 09:14

JPMorgan Chase, yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı çalışma alanlarında personel ihtiyacının yüzde 30 ila 40 oranında azaldığını duyurdu. CEO Jamie Dimon, bu süreçten etkilenen çalışanların büyük kısmının banka bünyesinde farklı görevlere geçirildiğini belirtti.

Banka, düzenlemenin hangi departmanlarda uygulandığına ve kaç çalışanı kapsadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Dimon'ın açıkladığı oranın, JPMorgan'ın toplam çalışan sayısını değil, yapay zekânın aktif olarak kullanıldığı belirli iş kollarını kapsadığı ifade edildi.

Bu gelişme, yapay zekânın bankacılık sektöründe yalnızca operasyonları destekleyen bir teknoloji olmaktan çıkarak iş gücü planlaması ve görev dağılımı üzerinde doğrudan etkili olmaya başladığını ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI BİNİ BULDU

JPMorgan, risk yönetimi, pazarlama, korunma işlemleri, toplantı notlarının hazırlanması ve fikir geliştirme süreçleri dahil yaklaşık bin farklı yapay zekâ kullanım alanına ulaştı.

Banka ayrıca dolandırıcılık tespiti, müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, belge analizi ve yatırım bankacılığı operasyonlarında da yapay zekâ çözümlerinden yararlanıyor. Özellikle tekrarlayan ve yoğun veri işleme gerektiren görevler otomasyonun ilk uygulandığı alanlar arasında yer alıyor.

JPMorgan'ın 2025 yılı hissedar mektubunda da yapay zekânın bazı görevleri ortadan kaldırırken bazı pozisyonları güçlendireceği belirtilmiş, etkilenen çalışanların farklı rollere yönlendirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

İŞE ALIM STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Banka yönetimi, geleneksel bankacılık pozisyonlarında daha temkinli bir işe alım politikası izlerken, yapay zekâ, veri yönetimi, siber güvenlik ve teknoloji altyapısı alanlarında uzman istihdamını artırmayı planlıyor.

Şimdilik kaç geleneksel pozisyonun azaltılacağı veya teknoloji alanında kaç yeni çalışanın işe alınacağına ilişkin sayısal hedef paylaşılmadı.

Jamie Dimon, yapay zekânın bazı meslekleri ortadan kaldırmasının yanı sıra siber güvenlik ve ileri teknoloji gibi alanlarda yeni kariyer fırsatları oluşturacağını savunuyor.

ÇALIŞANLAR FARKLI GÖREVLERE YÖNLENDİRİLDİ

JPMorgan, yapay zekâ nedeniyle ihtiyaç duyulmayan görevlerde çalışan personelin büyük bölümünün işten çıkarılmadığını, kurum içinde farklı pozisyonlara geçirildiğini vurguladı.

Bu yaklaşım, yapay zekânın istihdam üzerindeki ilk etkisinin toplu işten çıkarmalardan ziyade görev tanımlarının yeniden şekillenmesi olduğunu gösteriyor. Ancak otomasyonun yeni departmanlara yayılması halinde benzer verimlilik uygulamalarının daha geniş bir çalışan grubunu etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Operasyon, çağrı merkezi, raporlama ve belge hazırlama gibi standart süreçlerin bu dönüşümden en fazla etkilenmesi beklenen alanlar arasında gösteriliyor.

REKOR KAR SONRASI DİKKAT ÇEKEN ADIM

İstihdama yönelik açıklama, JPMorgan'ın ikinci çeyrekte 21,2 milyar dolarlık net kâr açıklayarak ABD bankacılık tarihindeki en yüksek üç aylık kâr rakamlarından birine ulaşmasının ardından geldi.

Aynı dönemde bankanın piyasa işlemleri gelirleri yüzde 35, yatırım bankacılığı ücret gelirleri yüzde 30 ve hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelirleri ise yüzde 86 artış gösterdi.

Finansal sonuçların ardından JPMorgan'ın piyasa değeri 920 milyar doların üzerine yükseldi. Güçlü kârlılığa rağmen bankanın yapay zekâ odaklı verimlilik çalışmalarını sürdürmesi, istihdam dönüşümünün yalnızca mali sıkıntı yaşayan şirketlerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

JPMorgan'ın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 13 Ekim 2026'da açıklaması beklenirken, yatırımcılar çalışan sayısındaki değişim, teknoloji yatırımları ve yapay zekâ uygulamalarının kapsamına ilişkin yeni verileri yakından takip edecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’in ham petrol ithalatı Haziran’da sert düştü: Son 10 yılın en düşük seviyesi... Çin'in ham petrol ithalatı Haziran'da sert düştü: Son 10 yılın en düşük seviyesi... 14 Temmuz 2026 07:11
Rusya’nın dış ticaret fazlası 5 ayda arttı Rusya'nın dış ticaret fazlası 5 ayda arttı 13 Temmuz 2026 15:52
Morgan Stanley: Teknoloji dışı ABD hisselerinde güçlü kar sezonu beklentisi Morgan Stanley: Teknoloji dışı ABD hisselerinde güçlü kar sezonu beklentisi 13 Temmuz 2026 15:31
AB’den Sudan’ın altın ticaretine yaptırım AB'den Sudan'ın altın ticaretine yaptırım 13 Temmuz 2026 15:20
AB’den Moldova ordusuna 120 milyon avro destek AB'den Moldova ordusuna 120 milyon avro destek 13 Temmuz 2026 14:27
AB’den Fransa’ya 63 milyar avro rüzgar enerjisi desteği AB'den Fransa'ya 63 milyar avro rüzgar enerjisi desteği 13 Temmuz 2026 14:07
Diyarbakır Havzası’nda büyük enerji potansiyeli: Günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküp doğal gaz hedefi Diyarbakır Havzası’nda büyük enerji potansiyeli: Günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküp doğal gaz hedefi 13 Temmuz 2026 11:11
Goldman Sachs’tan ABD enflasyonu tahmini: Çekirdek TÜFE’de yavaşlama beklentisi Goldman Sachs’tan ABD enflasyonu tahmini: Çekirdek TÜFE’de yavaşlama beklentisi 13 Temmuz 2026 10:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Temmuz 2026 10:42
Avrupa’da jet yakıtı stokları kritik seviyeye geriledi: Arz açığı riski büyüyor Avrupa’da jet yakıtı stokları kritik seviyeye geriledi: Arz açığı riski büyüyor 13 Temmuz 2026 10:17
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 13 Temmuz 2026 10:11
Asya borsaları haftaya negatif başladı Asya borsaları haftaya negatif başladı 13 Temmuz 2026 09:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.079,9700 Değişim 173,62 Son veri saati:
Düşük 13941,98 Yüksek 14115,6
Açılış
47,0338 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 46,9784 Yüksek 47,0432
Açılış
53,8571 Değişim 0,2776 Son veri saati:
Düşük 53,5798 Yüksek 53,8574
Açılış
6.100,0470 Değişim 60,304 Son veri saati:
Düşük 6082,332 Yüksek 6142,636
Açılış
88,5324 Değişim 1,4175 Son veri saati:
Düşük 87,954 Yüksek 89,3715
Açılış
BİST En Aktif Hisseler