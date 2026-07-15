JPMorgan’da yapay zeka dönüşümü: Bazı birimlerde kadrolar yüzde 40 azaldı

JPMorgan Chase, yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı çalışma alanlarında personel ihtiyacının yüzde 30 ila 40 oranında azaldığını duyurdu. CEO Jamie Dimon, bu süreçten etkilenen çalışanların büyük kısmının banka bünyesinde farklı görevlere geçirildiğini belirtti.

Banka, düzenlemenin hangi departmanlarda uygulandığına ve kaç çalışanı kapsadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Dimon'ın açıkladığı oranın, JPMorgan'ın toplam çalışan sayısını değil, yapay zekânın aktif olarak kullanıldığı belirli iş kollarını kapsadığı ifade edildi.

Bu gelişme, yapay zekânın bankacılık sektöründe yalnızca operasyonları destekleyen bir teknoloji olmaktan çıkarak iş gücü planlaması ve görev dağılımı üzerinde doğrudan etkili olmaya başladığını ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI BİNİ BULDU

JPMorgan, risk yönetimi, pazarlama, korunma işlemleri, toplantı notlarının hazırlanması ve fikir geliştirme süreçleri dahil yaklaşık bin farklı yapay zekâ kullanım alanına ulaştı.

Banka ayrıca dolandırıcılık tespiti, müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, belge analizi ve yatırım bankacılığı operasyonlarında da yapay zekâ çözümlerinden yararlanıyor. Özellikle tekrarlayan ve yoğun veri işleme gerektiren görevler otomasyonun ilk uygulandığı alanlar arasında yer alıyor.

JPMorgan'ın 2025 yılı hissedar mektubunda da yapay zekânın bazı görevleri ortadan kaldırırken bazı pozisyonları güçlendireceği belirtilmiş, etkilenen çalışanların farklı rollere yönlendirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

İŞE ALIM STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Banka yönetimi, geleneksel bankacılık pozisyonlarında daha temkinli bir işe alım politikası izlerken, yapay zekâ, veri yönetimi, siber güvenlik ve teknoloji altyapısı alanlarında uzman istihdamını artırmayı planlıyor.

Şimdilik kaç geleneksel pozisyonun azaltılacağı veya teknoloji alanında kaç yeni çalışanın işe alınacağına ilişkin sayısal hedef paylaşılmadı.

Jamie Dimon, yapay zekânın bazı meslekleri ortadan kaldırmasının yanı sıra siber güvenlik ve ileri teknoloji gibi alanlarda yeni kariyer fırsatları oluşturacağını savunuyor.

ÇALIŞANLAR FARKLI GÖREVLERE YÖNLENDİRİLDİ

JPMorgan, yapay zekâ nedeniyle ihtiyaç duyulmayan görevlerde çalışan personelin büyük bölümünün işten çıkarılmadığını, kurum içinde farklı pozisyonlara geçirildiğini vurguladı.

Bu yaklaşım, yapay zekânın istihdam üzerindeki ilk etkisinin toplu işten çıkarmalardan ziyade görev tanımlarının yeniden şekillenmesi olduğunu gösteriyor. Ancak otomasyonun yeni departmanlara yayılması halinde benzer verimlilik uygulamalarının daha geniş bir çalışan grubunu etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Operasyon, çağrı merkezi, raporlama ve belge hazırlama gibi standart süreçlerin bu dönüşümden en fazla etkilenmesi beklenen alanlar arasında gösteriliyor.

REKOR KAR SONRASI DİKKAT ÇEKEN ADIM

İstihdama yönelik açıklama, JPMorgan'ın ikinci çeyrekte 21,2 milyar dolarlık net kâr açıklayarak ABD bankacılık tarihindeki en yüksek üç aylık kâr rakamlarından birine ulaşmasının ardından geldi.

Aynı dönemde bankanın piyasa işlemleri gelirleri yüzde 35, yatırım bankacılığı ücret gelirleri yüzde 30 ve hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelirleri ise yüzde 86 artış gösterdi.

Finansal sonuçların ardından JPMorgan'ın piyasa değeri 920 milyar doların üzerine yükseldi. Güçlü kârlılığa rağmen bankanın yapay zekâ odaklı verimlilik çalışmalarını sürdürmesi, istihdam dönüşümünün yalnızca mali sıkıntı yaşayan şirketlerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

JPMorgan'ın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 13 Ekim 2026'da açıklaması beklenirken, yatırımcılar çalışan sayısındaki değişim, teknoloji yatırımları ve yapay zekâ uygulamalarının kapsamına ilişkin yeni verileri yakından takip edecek.