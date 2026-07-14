Çin’in ham petrol ithalatı Haziran’da sert düştü: Son 10 yılın en düşük seviyesi...

Gümrük verilerine göre ülkenin ham petrol ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 azalarak 29,27 milyon tona düştü. Bu rakam, Ekim 2016'dan bu yana kaydedilen en düşük seviye olurken, ithalat Mayıs ayına göre de yüzde 12 geriledi. Öte yandan Mayıs ayındaki alımlar da son sekiz yılın en düşük seviyeleri arasında yer almıştı.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin yeniden bozulabileceğine yönelik endişeler, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının normale dönmesine ilişkin beklentileri zayıflatıyor. Çin'in ham petrol ithalatının yaklaşık yarısını Orta Doğu ülkeleri karşılarken, enerji piyasaları Pekin yönetiminin azalan stoklarını yenilemek amacıyla yeniden alımlara başlayıp başlamayacağını yakından izliyor.

Buna karşın doğal gaz ithalatı daha güçlü bir görünüm sergiledi. Haziran ayında yüzde 3,7 artış kaydeden doğal gaz ithalatı, 10,93 milyon tona ulaşarak son beş ayın en yüksek seviyesini gördü. Artışta, yurt içi üretimdeki düşüş ve depolardaki rezervlerin azalması nedeniyle deniz yoluyla yapılan ithalatın yükselmesi etkili oldu.

İran'daki savaş nedeniyle Çin'in sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan bölgeden yapılan sevkiyatlar aksasa da, ortaya çıkan kayıp büyük ölçüde alternatif tedarikçilerden sağlanan sevkiyatlarla telafi edildi.