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Rusya'nın bütçe açığı 5,73 trilyon rubleye çıktı

Rusya'nın federal bütçe açığı, bu yılın ocak-haziran döneminde 5,73 trilyon rubleye (yaklaşık 75,4 milyar dolar) çıktı.

Rusya’nın bütçe açığı 5,73 trilyon rubleye çıktı
AA

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2026 14:45

Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin federal bütçe verilerini açıkladı.

Buna göre, federal bütçe gelirleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artarak 18,62 trilyon rubleye yükseldi.

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 16,1 artışla 24,35 trilyon rubleye çıkarken, federal bütçe açığı 5,73 trilyon rubleyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,5'ine ulaştı.

Bakanlık, yıl başındaki yüksek açık seviyelerinin ağırlıklı olarak harcamaların önden finanse edilmesinden kaynaklandığını, ocak-haziran döneminde giderlerdeki hızlı artışta da sözleşmelerin hızlı şekilde imzalanması ve bazı sözleşmeli harcamalar için avans ödemelerinin etkili olduğunu bildirdi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, yılın ilk yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 22,7 azalarak 3,66 trilyon rubleye geriledi.

Petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise aynı dönemde yüzde 16,3 artarak 14,96 trilyon rubleye ulaştı.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde arttı.

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