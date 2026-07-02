Almanya’da koalisyondan 10 milyar euroluk vergi indirimi anlaşması

Almanya'da koalisyon hükümeti, yıllık yaklaşık 10 milyar euro büyüklüğünde gelir vergisi indirimi ve iş gücü piyasasını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir paket üzerinde uzlaştı. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar, Berlin'de yapılan toplantıda 34 maddelik reform planını kabul etti.

Anlaşma, ekonomik büyümeyi canlandırma ve hükümete olan kamu desteğini artırma hedefiyle hazırlanırken, sosyal güvenlik sisteminde de önemli değişiklikleri içeriyor. Merz, paketin Almanya'nın emeklilik sisteminde uzun süredir beklenen reformlara zemin hazırladığını ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

GELİR VERGİSİNDE 2028'DEN İTİBAREN İNDİRİM BAŞLIYOR

Vergi indiriminin 2028'den itibaren devreye girmesi ve ortalama bir aileye yılda 600 eurodan fazla avantaj sağlaması öngörülüyor. Plan kapsamında yüksek gelir grubuna yönelik daha yüksek vergi oranlarıyla finansman sağlanacak; 250 bin euro ve üzeri gelirler için yüzde 45, 280 bin euro üzerinde ise yüzde 47 vergi uygulanacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SOSYAL GÜVENLİKTE KAPSAMLI REFORM PAKETİ

Koalisyon ayrıca emeklilik sistemini güçlendirmek için yılda en az 30 milyar euroyu sermaye piyasası fonuna aktaracak yeni bir modeli hayata geçirecek. İsveç sisteminden esinlenen bu yapı, brüt maaşların yüzde 2'si oranında ek katkı ile desteklenecek.

Bunun yanında kamu sağlık sigortası sistemindeki açığın kapatılması da planın önemli başlıkları arasında yer alıyor.