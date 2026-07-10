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Asya borsalarında teknoloji rallisi! Çin negatif ayrıştı

Asya borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik endişelerin hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne yönelik güçlü beklentilerin etkisiyle Çin hariç yükseliş kaydetti. Japonya ve Güney Kore öncülüğünde teknoloji hisseleri değer kazanırken, Çin piyasaları negatif ayrıştı.

Asya borsalarında teknoloji rallisi! Çin negatif ayrıştı
AA

Oluşturma Tarihi 10 Temmuz 2026 10:40

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir görünüm öne çıktı. ABD'li Micron Technology'nin 250 milyar doları aşan yatırım planı ile Güney Koreli SK Hynix'in ABD piyasalarında işlem görmeye hazırlanması, yarı iletken sektörüne yönelik iyimserliği güçlendirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Analistler, yatırımcıların Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri takip etmeyi sürdürmesine rağmen, teknoloji ve yapay zekâ sektöründeki büyüme beklentilerine odaklandığını belirtti. Bu beklentiler, Asya'da yarı iletken şirketlerinin hisselerine alım getirdi.

JAPONYA'DAN EMEKLİLİK FONU HAMLESİ

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin Devlet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) başta olmak üzere emeklilik fonlarının yerli finansal varlıklara daha fazla yatırım yapmasını teşvik edecek adımları değerlendirdiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Japon yeni dolar karşısında değer kazanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 düşüşle 161,5 seviyesine geriledi.

Öte yandan Japonya'da haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda beklentilere paralel yüzde 0,4 artarken, yıllık artış yüzde 7,1 ile tahminlerin üzerine çıktı. Veriler, ülkede maliyet kaynaklı enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etti.

ÇİN NEGATİF AYRIŞTI

Günün sonunda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,52, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,58 yükselişle kapanış yaptı.

Buna karşılık Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,44 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,19 prim yaptı. Hindistan'da Sensex Endeksi ise işlemlerde yüzde 0,91 yükselişle seyrini sürdürdü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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