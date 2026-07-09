ABD’de petrol stokları beklentilerin aksine yükseldi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), haftalık petrol stok verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları 27 Haziran-3 Temmuz haftasında yaklaşık 3 milyon varil artarak 411 milyon 400 bin varile yükseldi.

Piyasalarda ise stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalması bekleniyordu. Beklentilerin aksine gelen artış, küresel petrol piyasalarının yakından takip ettiği veriler arasında yer aldı.

STRATEJİK PETROL STOKLARI AZALDI

EIA verilerine göre, ticari stoklardaki artışa karşın stratejik ham petrol rezervlerinde düşüş yaşandı.

Stratejik ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 200 bin varil azalarak 319 milyon 500 bin varile geriledi.

Öte yandan benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalışla 212 milyon 100 bin varil seviyesine indi.

ABD'DE PETROL ÜRETİMİ YÜKSELDİ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de geçen hafta artış gösterdi. Günlük üretim 50 bin varil yükselerek 13 milyon 860 bin varile ulaştı.

Aynı dönemde ham petrol ithalatı günlük 351 bin varil artışla 5 milyon 629 bin varile çıkarken, ham petrol ihracatı ise günlük 746 bin varil azalarak 3 milyon 262 bin varile geriledi.

YIL SONU ÜRETİM BEKLENTİSİ PAYLAŞILDI

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Açıklanan stok verileri, petrol piyasalarında arz görünümüne ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli göstergeler arasında yer alıyor.