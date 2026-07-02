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İsviçre’de enflasyon 8 ay sonra ilk kez yavaşladı: Petrol fiyatlarındaki düşüş rakamları aşağı çekti

İsviçre’de enflasyon, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle sekiz ay sonra ilk kez yavaşlayarak yüzde 0,5 seviyesine geriledi. Veriler, enflasyonun İsviçre Merkez Bankası’nın yüzde 0–2 hedef aralığında kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2026 10:44

İsviçre'de enflasyon, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle son sekiz ayın ardından ilk kez yavaşlama kaydetti. Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 0,5 artarak, mayıs ayındaki yüzde 0,6'lık seviyenin altına indi.

İsviçre İstatistik Ofisi verilerine göre sebze, otel ve araç kiralama fiyatlarındaki artış; uçuşlar, benzin ve dizel fiyatlarındaki yükselişle dengelendi. Enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Açıklanan veriler beklentilere paralel gelirken, enflasyon İsviçre Merkez Bankası'nın hedef aralığı olan yüzde 0–2 bandı içinde kalmaya devam etti. Banka, orta vadede büyük bir değişim öngörmezken yıl içinde sınırlı bir artış bekliyor.

Faizlerin sıfıra yakın seyrettiği ülkede yetkililer, güçlü İsviçre frangının ithalat maliyetleri üzerindeki baskısını dengelemek için zaman zaman döviz piyasasına müdahale seçeneğini de değerlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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