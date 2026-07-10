VİOP’ta pozitif açılış! Ağustos vadeli kontrat yükseldi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, önceki günkü kayıplarının ardından güne yükselişle başladı. Açılışta kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,19 değer kazanarak 17.042 puandan işlem gördü.

DÜN SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLDU

Ağustos vadeli endeks kontratı, dün normal seansı yüzde 0,86 düşüşle 17.009 puandan tamamlarken, akşam seansında kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 17.030 puana yükseldi.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen azalması ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş, küresel piyasalardaki iyimserliği destekledi.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti. Teknik görünümde 17.200 ve 17.300 puan seviyeleri direnç, 17.000 ve 16.900 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.