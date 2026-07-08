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Çin ekonomisinde yavaşlama uyarısı! Dünya Bankası'ndan dikkat çeken tahmin

Dünya Bankası, zayıf iç talep ve gayrimenkul sektöründeki durgunluğun etkisiyle Çin ekonomisinin 2026'da yüzde 4,4, 2027'de ise yüzde 4,3 büyümesini beklediğini açıkladı. Raporda, yapay zekâ yatırımları ve mali teşviklerin büyümeyi destekleyebileceği de vurgulandı.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Temmuz 2026 09:55

Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini içeren "Çin Ekonomik Güncellemesi" raporunu yayımladı. "Büyümenin Yeniden Dengelenmesi" başlıklı raporda, ülke ekonomisinin güçlü yüksek teknoloji yatırımları ve ihracat sayesinde dirençli görünümünü koruduğu ancak zayıf iç talep nedeniyle önümüzdeki dönemde büyümenin hız keseceği öngörüldü.

DÜNYA BANKASI BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Rapora göre Çin ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor. Dünya Bankası, büyüme hızının 2027 yılında ise yüzde 4,3 seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.

Banka, ikinci çeyrekte politika destekleri, yüksek teknoloji yatırımları ve küresel enerji arzındaki aksaklıklara karşı oluşturulan tamponların zayıflayan iç talebi kısmen dengelediğini belirtti.

İÇ TALEP VE KONUT PİYASASI BÜYÜMEYİ BASKILIYOR

Raporda, gayrimenkul sektörünün zayıflayan konut talebine uyum sürecinin devam ettiği, tüketicilerin ise harcamalarında temkinli davranmayı sürdürdüğü ifade edildi. Bu durumun ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

Dünya Bankası, gayrimenkul sektöründeki gerilemenin derinleşmesi halinde tüketici harcamaları ile emlak ve bağlantılı sektörlerdeki yatırımların daha da olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEBİLİR

Raporda, ekonomik görünüme ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğu değerlendirilirken, son haftalarda küresel enerji arzına ilişkin belirsizliklerin azalmasına rağmen petrol fiyatlarında yeniden dalgalanma riskinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan mali teşviklerin beklenenden güçlü olması ve yapay zekâ odaklı yatırımların hız kazanması halinde Çin ekonomisinin mevcut tahminlerin üzerinde büyüyebileceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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