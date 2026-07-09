CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya ve Hindistan, arasında uranyum ihracatı anlaşması imzalandı

Avustralya ve Hindistan, arasında uranyum ihracatı anlaşması imzalandı

Avustralya ve Hindistan, yıllardır sonuçlandırılamayan uranyum ihracatı anlaşmasını imzaladı.

Avustralya ve Hindistan, arasında uranyum ihracatı anlaşması imzalandı
AA

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2026 16:30

Son Güncelleme Tarihi 09 Temmuz 2026 16:32

Avustralya ve Hindistan, güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 12 yıldır sonuçlandırılamayan uranyum ihracatı anlaşmasını tamamlayarak iki ülke arasındaki nükleer enerji işbirliğinde yeni bir dönemin önünü açtı.

Nine Network kanalının haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araya geldi.

Taraflar, 2014'te başlayan ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sonuçlandırılamayan sürecin ardından, Avustralya'nın Hindistan'a uranyum ihracatının önünü açan anlaşmayı imzaladı.

Basın toplantısında konuşan Albanese, Modi'nin uranyumu yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmayı ve sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında yürütülmesini kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın, Hindistan'ın fosil yakıt dışı enerji üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını ifade eden Albanese, bu adımın Avustralya'nın doğal kaynaklar sektörü için de yeni bir ihracat pazarı oluşturacağını söyledi.

Modi de anlaşmanın Hindistan'ın temiz enerji hedeflerine ivme kazandıracağını kaydetti.

İki lider, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kalarak, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma gelişmeleri konusunda istişarelerde bulunmayı ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasına yönelik işbirliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

Resmi bir ziyaret için Eylül 2014'te Hindistan'a giden eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Narendra Modi ile Avustralya'nın Hindistan'a uranyum satışına onay veren anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Hindistan'ın uranyumu barışçıl olmayan amaçlarla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle anlaşma uzun süre yürürlüğe sokulamamıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Petrol 72,22 dolardan işlem görüyor Petrol 72,22 dolardan işlem görüyor 06 Temmuz 2026 09:51
Altının gramı 6 bin 259,5 TL oldu Altının gramı 6 bin 259,5 TL oldu 06 Temmuz 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 06 Temmuz 2026 09:31
Rüzgar enerjisinin AB’de ağırlığı artıyor Rüzgar enerjisinin AB'de ağırlığı artıyor 03 Temmuz 2026 14:26
Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor 03 Temmuz 2026 14:22
Brent petrol 72,15 dolar Brent petrol 72,15 dolar 03 Temmuz 2026 14:20
Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni 03 Temmuz 2026 14:19
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 03 Temmuz 2026 13:21
Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek 03 Temmuz 2026 13:15
ABD’de tarım dışı istihdamı belli oldu ABD'de tarım dışı istihdamı belli oldu 02 Temmuz 2026 15:39
BIST 100 yükselişte! Endeks 14.475 puanı aştı BIST 100 yükselişte! Endeks 14.475 puanı aştı 02 Temmuz 2026 13:58
JPMorgan uyardı: Çip hisselerindeki yükseliş sürdürülemez olabilir JPMorgan uyardı: Çip hisselerindeki yükseliş sürdürülemez olabilir 02 Temmuz 2026 13:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.109,3500 Değişim 199,12 Son veri saati:
Düşük 14075,97 Yüksek 14275,09
Açılış
46,8801 Değişim 0,0321 Son veri saati:
Düşük 46,8455 Yüksek 46,8776
Açılış
53,7279 Değişim 0,3052 Son veri saati:
Düşük 53,487 Yüksek 53,7922
Açılış
6.217,6890 Değişim 107,484 Son veri saati:
Düşük 6110,311 Yüksek 6217,795
Açılış
89,9982 Değişim 3,2429 Son veri saati:
Düşük 86,8308 Yüksek 90,0737
Açılış
BİST En Aktif Hisseler