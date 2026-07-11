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Avrupa piyasalarında temkinli iyimserlik! DAX gerilerken diğer endeksler yükseldi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamlarken, yatırımcılar ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi yakından takip etti. Almanya'da enflasyonun gerilemesi ve şirket haberleri de piyasaların odağında yer aldı.

Avrupa piyasalarında temkinli iyimserlik! DAX gerilerken diğer endeksler yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2026 08:33

Avrupa pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir görünüm öne çıktı. Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi günü sınırlı yükselişle tamamlarken, Almanya borsası negatif ayrıştı. Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enflasyon verileri ve şirket satın alma haberleri de fiyatlamalarda etkili oldu.

AVRUPA BORSALARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 artışla 641,1 puana yükseldi.

Ülke endekslerinde ise İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,24 değer kazanarak 10.497,29 puana, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,15 yükselişle 8.338,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artışla 52.614,17 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,2 gerileyerek 25.067,09 puandan günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 1,14 seviyesinde işlem gördü.

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar sonrasında yeniden yükselen jeopolitik gerilim yer aldı. Artan belirsizlik nedeniyle piyasalarda temkinli bir seyir izlenirken, savunma ve enerji sektörlerine yönelik ilgi devam etti.

ALMANYA'DA ENFLASYON GERİLEDİ

Makroekonomik tarafta Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının etkisiyle haziran ayında yüzde 2,3'e geriledi. Veri, Avrupa Merkez Bankasının enflasyon görünümüne ilişkin beklentiler açısından da yakından takip edildi.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin toplam nüfusunun bu yıl itibarıyla 452 milyona ulaştığı açıklandı.

AB Komisyonu ayrıca yüksek bütçe açığı nedeniyle Bulgaristan hakkında disiplin süreci başlatırken, Meta'yı Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcıları bağımlılığa yönlendiren tasarım unsurları nedeniyle dijital kuralları ihlal etmekle suçladı.

EASYJET İÇİN SATIN ALMA YARIŞI

Şirket haberlerinde ise ABD'li özel sermaye şirketi Apollo'nun, İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi easyJet için 5,7 milyar sterlinlik teklif sunduğu bildirildi. Apollo'nun bu hamlesiyle, hafta başında şirketle prensipte anlaşmaya varan ABD'li Castlelake'in önüne geçtiği belirtildi. Bu gelişme Avrupa havacılık sektöründe birleşme ve satın alma hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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