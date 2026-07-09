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ABD'de tüketici kredileri beklentilerin aksine geriledi!

ABD'de tüketici kredileri mayıs ayında piyasa beklentilerinin aksine 182,5 milyon dolar azaldı. Kredi kartı borçlarındaki gerileme toplam tüketici kredilerini aşağı çekerken, konut, otomobil ve öğrenci kredilerindeki artış düşüşü sınırladı.

ABD’de tüketici kredileri beklentilerin aksine geriledi!
AA

Oluşturma Tarihi 09 Temmuz 2026 08:49

ABD'de tüketici kredileri, mayıs ayında beklentilerin tersine düşüş gösterdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) açıkladığı verilere göre, toplam tüketici kredileri 182,5 milyon dolar azalarak 5,15 trilyon dolara geriledi.

Piyasalar ise söz konusu dönemde tüketici kredilerinin 16,9 milyar dolar artmasını bekliyordu.

KREDİ KARTI BORÇLARI AZALDI

Fed verilerine göre, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler mayıs ayında 5,3 milyar dolar geriledi.

Buna karşılık konut, otomobil ve öğrenci kredilerini kapsayan devir yapmayan krediler ise aynı dönemde 5,1 milyar dolar artış kaydetti.

Böylece kredi kartı borçlarındaki düşüş, toplam tüketici kredilerindeki gerilemenin temel nedeni oldu.

YILLIK ARTIŞ DURDU

Verilere göre tüketici kredileri mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda yatay bir seyir izledi.

Bu dönemde devir yapan krediler yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,7 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 1,6 arttı.

Fed'in açıkladığı veriler, yüksek faiz ortamının özellikle kredi kartı kullanımını baskılamaya devam ettiğine işaret ederken, uzun vadeli kredilerde ise büyümenin sürdüğünü ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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