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Morgan Stanley: Teknoloji dışı ABD hisselerinde güçlü kar sezonu beklentisi

Morgan Stanley, teknoloji devleri dışındaki ABD şirketlerinin ikinci çeyrek bilanço döneminde güçlü kâr artışları açıklayarak borsadaki yükselişi daha geniş bir tabana yayabileceğini öngörüyor. Bankaya göre özellikle tüketim ve ulaştırma sektörlerinde yükselen kâr beklentileri, ekonomik dayanıklılığın önemli sinyalleri arasında yer alıyor.

Morgan Stanley: Teknoloji dışı ABD hisselerinde güçlü kar sezonu beklentisi

Oluşturma Tarihi 13 Temmuz 2026 15:31

Morgan Stanley, teknoloji şirketleri dışındaki ABD hisselerinin ikinci çeyrek bilanço döneminde güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyor. Bankaya göre bu tablo, hisse senedi piyasasında son dönemde görülen yükselişin daha fazla sektöre yayılmasını sağlayabilir.

Michael Wilson'ın liderliğindeki Morgan Stanley strateji ekibi, S&P 1500 Bileşik Endeksi'nde yer alan şirketlerin medyan hisse başına kârında yüzde 10'un üzerinde artış görüldüğünü belirtti. Bu performansın, Covid-19 sonrası toparlanma döneminden bu yana kaydedilen en güçlü seviyelerden biri olduğu vurgulandı.

Stratejistler ayrıca, ekonomik büyümeye duyarlı sektörler arasında yer alan isteğe bağlı tüketim ve ulaştırma şirketlerine yönelik analistlerin kâr tahminlerini yukarı yönlü revize etmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti.

Michael Wilson değerlendirmesinde, ortalama hisse senedinde görülen kâr dayanıklılığının piyasa genelindeki yükselişin daha geniş bir alana yayılmasını destekleyeceğini ifade etti.

İkinci çeyrek bilanço sezonu salı günü büyük ABD bankalarının finansal sonuçlarını açıklamasıyla başlayacak. Bloomberg Intelligence verilerine göre analistler, S&P 500 şirketlerinin kârlarında yüzde 23 oranında artış bekliyor. Büyük resesyonların ardından yaşanan toparlanma dönemleri hariç tutulduğunda, bu oran şimdiye kadarki en güçlü kâr performansları arasında gösteriliyor.

Öte yandan, rekor seviyelere yakın işlem gören hisse senedi endeksleri nedeniyle yatırımcı beklentileri de oldukça yüksek seyrediyor. Piyasaların odağında, yapay zekâ talebine ilişkin sinyaller ile yarı iletken sektöründeki yüksek değerlemeleri destekleyecek şirket açıklamaları yer alacak.

Yatırımcılar ayrıca, yapay zekâ altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım yapan şirketlerin harcama planları ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerini yakından takip edecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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