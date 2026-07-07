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ABD'nin dış ticaret açığı son 14 ayın zirvesinde! İthalat arttı, ihracat geriledi

ABD'nin dış ticaret açığı mayıs ayında beklentilere yakın gerçekleşirken son 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İthalattaki artış ve ihracattaki düşüşün etkisiyle dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 42,2 yükselerek 77,6 milyar dolara çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Temmuz 2026 17:05

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı bir önceki aya göre yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolara yükseldi. Böylece ABD'nin dış ticaret açığı Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda dış ticaret açığının mayıs ayında 78,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Nisan ayına ilişkin dış ticaret açığı ise 54,6 milyar dolar olarak revize edildi.

İHRACAT DÜŞTÜ, İTHALAT YÜKSELDİ

Verilere göre mayıs ayında ABD'nin ihracatı aylık bazda yüzde 3,2 azalarak 317,7 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,3 artışla 395,3 milyar dolara yükseldi. İthalattaki artış ve ihracattaki gerileme, dış ticaret açığındaki yükselişte belirleyici oldu.

EN BÜYÜK AÇIK VİETNAM VE MEKSİKA İLE

ABD'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler arasında Vietnam ve Meksika öne çıktı.

Mayıs ayında Vietnam ile mal ticareti açığı 20,6 milyar dolar olurken, Meksika ile dış ticaret açığı aylık bazda 5,3 milyar dolar artarak 20,1 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin açık verdiği diğer önemli ticaret ortakları şöyle sıralandı:

  • Tayvan: 19,4 milyar dolar
  • Çin: 14,5 milyar dolar
  • Avrupa Birliği: 9,3 milyar dolar
  • Kanada: 7 milyar dolar
  • Almanya: 5,7 milyar dolar
  • Malezya: 4,7 milyar dolar
  • Güney Kore: 4,4 milyar dolar
  • Hindistan: 4,1 milyar dolar
  • İrlanda: 4 milyar dolar
  • İtalya: 2,9 milyar dolar
  • İsviçre: 2,3 milyar dolar
  • Japonya: 2 milyar dolar
  • Fransa: 1,5 milyar dolar
  • İsrail: 400 milyon dolar
  • En fazla ticaret fazlası Hollanda ile

ABD'nin mayıs ayında dış ticaret fazlası verdiği ülkelerin başında Hollanda geldi.

Buna göre ticaret fazlası verilen başlıca ülkeler şöyle oldu:

  • Hollanda: 9,1 milyar dolar
  • Hong Kong: 5,6 milyar dolar
  • Güney ve Orta Amerika: 4,8 milyar dolar
  • Avustralya: 1,9 milyar dolar
  • Birleşik Krallık: 1,4 milyar dolar
  • Brezilya: 1,1 milyar dolar
  • Singapur: 900 milyon dolar
  • Belçika: 700 milyon dolar
  • Suudi Arabistan: 300 milyon dolar

GÖZLER DIŞ TİCARET VERİLERİNDE KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

ABD dış ticaret verileri, küresel büyüme görünümü ve doların seyri açısından yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor. Mayıs ayında ithalatın artması ve ihracatın gerilemesiyle son 14 ayın en yüksek dış ticaret açığının kaydedilmesi, küresel ticaret görünümüne ilişkin değerlendirmelerde önemli veri olarak öne çıktı.

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