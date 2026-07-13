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Rusya'nın dış ticaret fazlası 5 ayda arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 59,1 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın dış ticaret fazlası 5 ayda arttı
AA

Oluşturma Tarihi 13 Temmuz 2026 15:52

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ocak-mayıs dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artarak 295,7 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin ihracatı yüzde 8,5 artışla 177,4 milyar dolara, ithalatı da yüzde 8,1 yükselişle 118,3 milyar dolara çıktı.

Böylelikle Rusya'nın dış ticaret fazlası, Ocak-Mayıs 2025'teki 54 milyar dolar seviyesinden bu yılın aynı döneminde yüzde 9,4 artışla 59,1 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini yüzde 54,2 payla madenler ve madeni ürünler oluştururken, ana ithalat kalemini yüzde 48,6 payla makine, teçhizat ve diğer ürünler teşkil etti.

Rusya'nın Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi yüzde 12,4 artarken, bu ülkelerin toplam dış ticaretteki payı yüzde 74,8'e ulaştı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı yüzde 18 olarak kaydedilirken, bu ülkelerle ticaret hacmi yüzde 0,2 arttı.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin toplam dış ticaretteki payı yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşirken, bu ülkelerle ticaret hacmi yüzde 5,6 azaldı.

Afrika ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı yüzde 3,4 olarak hesaplanırken, kıtayla ticaret hacmi yüzde 9,5 geriledi.

Rusya'nın dış ticaretinde Asya ülkelerinin payı, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından artış eğilimini koruyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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