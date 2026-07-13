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Goldman Sachs’tan ABD enflasyonu tahmini: Çekirdek TÜFE’de yavaşlama beklentisi

Goldman Sachs, haziran ayı ABD enflasyon verilerinde çekirdek TÜFE’nin yıllık artış hızının gerilemesini bekliyor. Banka, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle manşet enflasyonda da aylık ve yıllık bazda düşüş öngörüyor.

Goldman Sachs’tan ABD enflasyonu tahmini: Çekirdek TÜFE’de yavaşlama beklentisi

Oluşturma Tarihi 13 Temmuz 2026 10:51

Goldman Sachs, haziran ayına ilişkin ABD enflasyon verileri öncesinde beklentilerini açıkladı. Banka, açıklanacak TÜFE verisinin çekirdek enflasyonda yıllık bazda yavaşlamaya işaret edeceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs'ın yayımladığı değerlendirmeye göre, 14 Temmuz Salı günü açıklanacak haziran ayı verilerinde çekirdek TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,17 artması ve yıllık yükseliş hızının yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerilemesi bekleniyor. Piyasa beklentisi ise çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artması yönünde bulunuyor.

Banka, manşet TÜFE tarafında ise enerji fiyatlarındaki yüzde 4,4'lük düşüşün etkili olacağını öngörüyor. Buna göre manşet enflasyonun aylık bazda yüzde 0,11 gerilemesi, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 4,25 seviyesinden yüzde 3,87'ye düşmesi bekleniyor.

Piyasa tahminleri de manşet enflasyonun aylık yüzde 0,1 azalacağı ve yıllık bazda yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.

Goldman Sachs ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın bu hafta para politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere Kongre'de iki ayrı sunum yapacağını hatırlattı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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