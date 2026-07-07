CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Altının gramı 6 bin 210 liradan işlem görüyor

Altının gramı 6 bin 210 liradan işlem görüyor

Gram altın, yeni ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 700 liradan satılıyor

AA

Oluşturma Tarihi 07 Temmuz 2026 09:26

Son Güncelleme Tarihi 07 Temmuz 2026 09:31

Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Söz konusu haber akışının ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği beklentisi, altını baskıladı.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Almanya’da koalisyondan 10 milyar euroluk vergi indirimi anlaşması Almanya’da koalisyondan 10 milyar euroluk vergi indirimi anlaşması 02 Temmuz 2026 11:02
Japon tahvillerinden 3 yılın en büyük yabancı çıkışı: BOJ politikası ve yen değeri satışları hızlandırdı Japon tahvillerinden 3 yılın en büyük yabancı çıkışı: BOJ politikası ve yen değeri satışları hızlandırdı 02 Temmuz 2026 10:46
İsviçre’de enflasyon 8 ay sonra ilk kez yavaşladı: Petrol fiyatlarındaki düşüş rakamları aşağı çekti İsviçre’de enflasyon 8 ay sonra ilk kez yavaşladı: Petrol fiyatlarındaki düşüş rakamları aşağı çekti 02 Temmuz 2026 10:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 02 Temmuz 2026 10:43
Piyasalar ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 02 Temmuz 2026 09:31
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 02 Temmuz 2026 09:29
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,8 milyon varil azaldı 02 Temmuz 2026 08:30
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 01 Temmuz 2026 16:53
ABD’de özel sektör istihdamı haziranda arttı ABD'de özel sektör istihdamı haziranda arttı 01 Temmuz 2026 15:46
Goldman Sachs’tan küresel hisseler için ikinci yarı mesajı: Teknoloji karları ralliyi desteklemeye devam edecek Goldman Sachs’tan küresel hisseler için ikinci yarı mesajı: Teknoloji karları ralliyi desteklemeye devam edecek 01 Temmuz 2026 15:22
BIST 100 yüzde 0,77 yükseldi: 14.231 puana ulaştı BIST 100 yüzde 0,77 yükseldi: 14.231 puana ulaştı 01 Temmuz 2026 14:55
Çin’den teknoloji transferine sıkı denetim! Yeni yatırım düzenlemesi yürürlüğe girdi Çin'den teknoloji transferine sıkı denetim! Yeni yatırım düzenlemesi yürürlüğe girdi 01 Temmuz 2026 11:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.424,5400 Değişim 212,50 Son veri saati:
Düşük 14417,16 Yüksek 14629,66
Açılış
46,8445 Değişim 0,0581 Son veri saati:
Düşük 46,7842 Yüksek 46,8423
Açılış
53,5717 Değişim 0,1063 Son veri saati:
Düşük 53,5431 Yüksek 53,6494
Açılış
6.212,1210 Değişim 75,988 Son veri saati:
Düşük 6199,744 Yüksek 6275,732
Açılış
91,6024 Değişim 2,7727 Son veri saati:
Düşük 90,8754 Yüksek 93,6481
Açılış
BİST En Aktif Hisseler