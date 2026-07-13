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AB'den Sudan'ın altın ticaretine yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da devam eden iç savaşın finansmanını engellemek amacıyla ülkeden altın ithalatını yasaklayan yeni yaptırımlar kabul etti.

AB’den Sudan’ın altın ticaretine yaptırım
AA

Oluşturma Tarihi 13 Temmuz 2026 15:20

AB Konseyi, Sudan'a yönelik mevcut yaptırım rejiminin güçlendirildiğini ve çatışmaların finansman kaynaklarını hedef alan yeni sektörel tedbirlerin yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

Önlemlerin, Sudan'da çatışmanın finansman kaynaklarını kısıtlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, "Karar, Sudan menşeli altının satın alınmasını, ithalatını veya transferini yasaklamaktadır. Ayrıca, Sudan'a cıva ve siyanür satışı, tedariki, transferi veya ihracatı da yasaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu maddelerle bağlantılı teknik destek, aracılık ve finansman hizmetlerinin sunulmasının da yasak kapsamına girdiğine dikkati çekildi.

Altının Sudan'daki çatışmayı sürdüren önemli bir gelir kaynağı haline geldiği anımsatılan açıklamada, AB'nin Sudan altınının ticaretini kısıtlayarak şiddeti sürdürenlerin elindeki kaynakları azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, cıva ve siyanür üzerindeki kısıtlamaların insani amaçlar, halk sağlığı, acil durumlar ve afet müdahalesi için tasarlanmış mallar için geçerli olmayacağı vurgulandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ülkede milyonlarca kişi de açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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