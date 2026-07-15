Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş gösterdi. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2 gerilerken, piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesinde daralma yönündeydi.

Bir önceki dönemde sanayi üretimi verisi yüzde 0,1 artış olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise Euro Bölgesi sanayi üretimi yüzde 1,2 azaldı. Bu oran, yüzde 0,4'lük piyasa beklentisinin altında kalarak sektör aktivitesindeki zayıflığın sürdüğüne işaret etti. Önceki yıllık veri ise yüzde 0,3 artış olarak açıklanmıştı.