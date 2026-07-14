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Fed Üyesi Waller'dan faiz mesajı: Yüksek enflasyon yeni sıkılaşma adımını gündeme getirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in kısa vadede para politikasını daha da sıkılaştırmayı değerlendirebileceğini belirtti.

Fed Üyesi Waller’dan faiz mesajı: Yüksek enflasyon yeni sıkılaşma adımını gündeme getirebilir

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 07:15

New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde konuşan Waller, ABD ekonomisinin genel görünümü ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrük tarifelerinin mal fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığını, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ise enerji maliyetlerini yükselttiğini ifade eden Waller, buna rağmen hem hane halkı tüketiminin hem de şirket harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. İstihdam piyasasının da Fed'in hedefleriyle uyumlu bir görünüm sergilediğini belirten Waller, reel ekonominin sağlamlığını koruduğunu dile getirdi.

Ancak enflasyon görünümüne dikkat çeken Waller, para politikası açısından kritik bir aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Ekonominin reel tarafı güçlü olsa da enflasyon ve para politikası bakımından önemli bir yol ayrımındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayından itibaren çekirdek enflasyonda yeniden yükseliş görüldüğünü hatırlatan Waller, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve diğer emtiaların üretim ve taşımacılığını olumsuz etkilemesiyle bu baskının daha da arttığını ifade etti.

Çekirdek enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Waller, en önemli sorunun enflasyonun yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği ya da yeniden Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru gerileyip gerilemeyeceği olduğunu söyledi. Bu sürecin para politikasının yönünü doğrudan belirleyeceğini kaydetti.

Para politikasında aşırı sıkılaşmanın ekonomiyi resesyona sürükleme riskine de işaret eden Waller, yarın açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki adımları açısından kritik önemde olacağını ifade etti.

Waller, "Bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin yine yüksek gelmesi durumunda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yakın vadede para politikasını daha da sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekebilir." dedi.

Enflasyonla mücadelede erken hareket etmenin riskleri bulunduğunu ancak müdahalede geç kalınmasının da 2021 ve 2022 dönemindeki politika hatalarının tekrarlanmasına yol açabileceğini belirten Waller, Fed'in bundan sonraki kararlarının gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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