Teknoloji devleri mahkemelik oldu! Apple'dan OpenAI'a "ticari sır" suçlaması

ABD'li teknoloji devi Apple, yapay zekâ şirketi OpenAI'a ve şirkete katılan iki eski çalışanına yönelik dikkat çeken bir dava açtı. California Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında, OpenAI'ın Apple'a ait gizli ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri bilgilerini sistematik şekilde ele geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

APPLE'DAN OPENAI'A "TİCARİ SIR" SUÇLAMASI

Apple'ın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, OpenAI'ın yeni nesil tüketici donanımları geliştirmek amacıyla Apple'ın ticari sırlarını ve gizli bilgilerini kullandığı öne sürüldü.

Şirket, OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve bunun hukuka aykırı olduğunu savundu.

ESKİ ÇALIŞANLAR DA DAVADA YER ALDI

Dava kapsamında Apple'ın eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu da suçlandı.

Dosyaya göre Tang Yew Tan'ın, Apple'da çalışmaya devam ederken OpenAI'a iş başvurusu yapan adaylardan mülakatlara Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediği iddia edildi.

Chang Liu'nun ise eski bir çalışma arkadaşının bilgisayarını kullanarak Apple ağına erişim sağladığı ve henüz piyasaya çıkmamış ürünlere ait onlarca gizli donanım dosyasını indirdiği öne sürüldü.

"OPENAI ÖZEL TAKTİKLER VERDİ" İDDİASI

Apple'ın dava dosyasında dikkat çeken bir diğer iddia ise OpenAI'ın Apple'dan ayrılmaya hazırlanan çalışanlara yönelik yönlendirmeleri oldu.

Şirket, OpenAI'ın çalışanlara Apple sistemlerine erişim sürelerini uzatabilmeleri için çeşitli taktikler verdiğini ve bu sayede gizli bilgilere ulaşılmasının kolaylaştırıldığını ileri sürdü.

Ayrıca OpenAI'ın bazı donanım üreticilerinden, Apple tarafından geliştirilen özel bir metal kaplama tekniğini kullanmalarını istediği ve bu şirketlere Apple'ın gerekli izinleri verdiği izlenimini oluşturarak yanıltıcı beyanda bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

APPLE TAZMİNAT VE GİZLİ BİLGİLERİN İADESİNİ İSTEDİ

Apple, mahkemeden ticari sırların kullanımının derhal durdurulmasını, OpenAI'ın elindeki tüm gizli ve tescilli materyallerin iade edilmesini ve uğradığı zararın karşılanması amacıyla maddi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Davanın, yapay zekâ ve tüketici elektroniği alanındaki rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde teknoloji sektörünün en önemli hukuki süreçlerinden biri olması bekleniyor.