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Fed hazine bonosu alımlarını 10 milyar dolarda sabit tuttu: Rezerv yönetiminde temkinli adım

ABD Merkez Bankası (Fed), önümüzdeki dönemde banka rezervlerinde yaşanması beklenen düşüşe karşı önlem amacıyla aylık Hazine bonosu alımlarını 10 milyar dolar seviyesinde sürdürme kararı aldı.

Fed hazine bonosu alımlarını 10 milyar dolarda sabit tuttu: Rezerv yönetiminde temkinli adım

Oluşturma Tarihi 14 Temmuz 2026 07:13

New York Fed tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta sona erecek dönemde rezerv yönetimi kapsamında yaklaşık 10 milyar dolarlık Hazine bonosu alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Aynı süreçte yaklaşık 17,6 milyar dolarlık yeniden yatırım alımının da planlandığı ifade edildi.

Fed, fonlama piyasalarının genel işleyişinin sağlıklı olduğunu değerlendirirken, ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil ihraçlarını artırması ve nakit bakiyesini 1 trilyon doların üzerine çıkarmasının bankacılık sistemindeki rezervleri azaltmasının beklendiğini vurguladı. Bu nedenle merkez bankasının likidite koşullarına yönelik ihtiyatlı yaklaşımını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasadaki likiditenin azalmasının banka rezervlerini aşağı çekebileceği ve bunun kısa vadeli fonlama maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) geçen ay politika uygulama notunda yaptığı değişiklik de hatırlatıldı. Buna göre, para piyasası koşullarının gerekli görülmesi halinde rezerv yönetimi alımlarında (RMP) geçici duraklamalara gidilebileceği belirtilirken, bu düzenlemenin Fed'in gelecekte alım programını daha esnek şekilde yönetebileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Fed, 2025 yılının sonunda niceliksel sıkılaştırma (QT) sürecini sonlandırarak, vadesine bir yıldan kısa süre kalan Hazine tahvillerini satın almaya başlamış ve bu yolla finansal sisteme yeniden rezerv sağlamıştı.

Aralık 2025'te ise kısa vadeli faizler üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla aylık yaklaşık 40 milyar dolarlık Hazine bonosu alım programı devreye alınmıştı. Dönemin Fed Başkanı Jerome Powell, söz konusu alımların vergi dönemi öncesinde rezerv seviyelerini güçlendirmek amacıyla öne çekildiğini açıklamıştı.

Fed, Nisan 2026'da rezerv yönetimi kapsamındaki aylık alımlarını 25 milyar dolara indirirken, bu adım piyasa beklentilerinden daha sert bir azaltım olarak değerlendirilmişti. Mayıs ayında ise aylık alım tutarı 10 milyar dolara düşürülmüş ve bu karar da piyasalarda dikkat çekmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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