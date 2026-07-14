Petrol fiyatlarındaki yükseliş Asya borsalarını baskıladı: Gözler ABD enflasyon verisinde

Asya piyasaları salı günü, ABD ile İran arasındaki artan gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve küresel faiz beklentilerini belirsizleştirmesi nedeniyle negatif seyir izledi.

Petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk sert yükselişin ardından salı sabahı da değer kazanmaya devam etti. Enerji maliyetlerindeki hızlı artış, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini artırdı.

Yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki yükselişin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini ertelemesine neden olabileceğini, hatta yeni faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

GÜNEY KORE BORSASINDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Asya piyasalarında en belirgin düşüşlerden biri Güney Kore'de yaşandı. KOSPI endeksi yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek önceki seansta başlayan düşüşünü sürdürdü.

Yarı iletken şirketlerindeki oynaklık, Güney Kore piyasasındaki satış baskısını artırdı. SK hynix'in ABD piyasasında işlem gören hisselerinin önceki seansta yüzde 9'un üzerinde değer kaybetmesi, Asya işlemlerinde çip şirketlerine yönelik satışları hızlandırdı.

Son dönemde yapay zekâ yatırımlarındaki büyümenin etkisiyle güçlü performans gösteren yarı iletken hisseleri, petrol fiyatları ve faiz beklentilerindeki değişimlere karşı daha hassas hale geldi.

Faiz oranlarının yükselmesi, gelecekte yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji şirketlerinin bugünkü değerlemelerini olumsuz etkilediği için özellikle çip ve yapay zekâ hisselerinde daha sert dalgalanmalara neden olabiliyor.

JAPONYA VE AVUSTRALYA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1'e yakın gerilerken, daha geniş kapsamlı TOPIX endeksi yatay bir görünüm sergiledi.

Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya'da petrol fiyatlarındaki yükselişin şirket maliyetleri ve enflasyon görünümü üzerindeki etkileri yatırımcıların takip ettiği önemli başlıklar arasında yer aldı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yaklaşık yüzde 0,5 düşerken, Singapur Straits Times endeksi de negatif bölgede hareket etti.

Hindistan'da Nifty 50 endeksine bağlı vadeli işlemler ise diğer Asya piyasalarına kıyasla daha sınırlı bir değişim gösterdi.

WALL STREET'TE TEKNOLOJİ HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Asya borsalarındaki satışlarda, Wall Street'in önceki günkü zayıf kapanışı da etkili oldu.

Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,26 düşüş kaydetti.

ABD piyasalarındaki gerilemede teknoloji ve yarı iletken şirketleri ön plana çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji şirketlerini desteklerken, diğer sektörlerde yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi arttı.

ABD endeks vadeli işlemleri de Asya işlemleri sırasında sınırlı düşüş gösterdi. Bu durum, yatırımcıların ABD enflasyon verisi öncesinde yeni pozisyon almak konusunda temkinli davrandığını ortaya koydu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gemilerine yönelik ablukanın yeniden uygulanacağını ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan taşımacılığa yüzde 20 oranında ücret getirileceğini açıklaması oldu.

ABD ile İran arasındaki artan askeri gerilim, küresel petrol arzında kesinti yaşanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıklar, yalnızca ham petrol fiyatlarını değil, navlun, sigorta ve taşımacılık maliyetlerini de artırabilir.

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde enerji maliyetlerinin mal ve hizmet fiyatlarına yansıması, küresel enflasyondaki gerileme sürecini yavaşlatabilir.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın açıklamaları da piyasalardaki faiz endişelerini artırdı.

Waller, çekirdek enflasyonun 2026 yılı boyunca yüksek seyretmesine ilişkin risklere dikkat çekerek fiyat baskılarının kalıcı hale gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bu açıklamalar sonrası yatırımcılar, Fed'in temmuz toplantısında faiz artırımı ihtimalini daha güçlü şekilde değerlendirmeye başladı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırması halinde Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği veya yeni faiz artışlarına yönelebileceği belirtiliyor.

ÇİN'İN GÜÇLÜ TİCARET VERİLERİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Asya genelindeki satışlara rağmen Çin piyasaları, beklentileri aşan dış ticaret verilerinden destek buldu.

Çin'in dolar bazında ihracatı haziran ayında yıllık bazda yüzde 27 yükseldi. Piyasa beklentisi ise ihracat artışının yüzde 18,2 seviyesinde kalması yönündeydi.

İthalat da beklentilerin üzerinde performans göstererek yüzde 36 arttı. Böylece Çin'in dış ticaret fazlası 125,6 milyar dolara ulaştı.

Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan çipler, bilgisayar ekipmanları ve teknoloji ürünlerine yönelik küresel talep, Çin'in ihracat performansını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Ancak güçlü dış ticaret rakamlarına rağmen Şanghay ve Hong Kong borsalarında belirgin bir yükseliş yaşanmadı. Yatırımcılar, ihracattaki güçlü görünümün zayıf iç tüketim ve emlak sektöründeki sorunları telafi edip edemeyeceğini takip ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD HAZİRAN ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel piyasaların gün içindeki en önemli gündemi ABD'nin haziran ayı tüketici enflasyonu verisi olacak. Veri Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

Yatırımcılar özellikle enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon rakamlarına odaklanacak. Çekirdek tüketici fiyatlarının haziranda aylık yüzde 0,2 artması bekleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi, Fed'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirebilir. Böyle bir durumda dolar ve ABD tahvil faizleri yükselirken küresel hisse piyasalarında satış baskısı artabilir.

Enflasyonun beklentilerin altında kalması ise petrol kaynaklı endişelerin azalmasına ve riskli varlıklarda toparlanma görülmesine destek olabilir.

TÜRKİYE PİYASALARI PETROL VE FED KARARLARINI İZLİYOR

Asya borsalarındaki hareketler Türkiye piyasalarını doğrudan belirleyen ana faktör olmasa da petrol fiyatları, doların küresel seyri ve Fed'in faiz politikası Türk yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor.

Petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş, Türkiye'nin enerji ithalat maliyetleri ve enflasyon beklentileri açısından risk oluşturabilir. Ulaştırma ve sanayi şirketlerinin enerji giderleri piyasanın yakından takip edeceği başlıklar arasında bulunuyor.

ABD enflasyonunun güçlü gelmesi ve küresel tahvil faizlerinin yükselmesi durumunda gelişen ülke piyasalarına yönelik risk iştahı azalabilir. Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi ise küresel piyasalardaki satış baskısının hafiflemesine katkı sağlayabilir.